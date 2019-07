Si arrampica sulla porta del campetto con un amico! Bimbo di 10 anni muore schiacciato

(Di martedì 16 luglio 2019) Un dramma si è consumato domenica scorsa in Messico, in un piccolo centro nella provincia di Oaxaca, San Agustin de las Juntas. Un bambino di dieciha perso la vita mentre stava giocando con un amico in undi calcio. La tragedia si è consumata quando i due bambini hanno deciso di saltare ersitraversa di una. I due amici, come si vede chiaramente nelle immagini delle telecamere di sicurezza, hanno iniziato a dondolarsi con le bracciatraversa dellache però a un certo punto è crollata e, ribaltandosi, hauno dei due bambini uccidendolo. L’altro bambino, fortunatamente, non è stato colpito dalla traversa e subito si è alzato e si è allontanato.

Il piccolo rimasto schiacciato dalla traversa invece è rimasto esamine a terra: immediatamente alcuni adulti presenti lo hanno raggiunto e un’ambulanza lo ha trasportato d’urgenza in ospedale. Ma i medici, secondo quanto ricostruiscono le cronache locali, non hanno potuto far nulla per salvarlo. Il bambino è morto durante il tragitto per arrivare in ospedale.