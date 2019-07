Short track | Arianna Fontana | “Sogno di chiudere la mia carriera a Milano-Cortina 2026”

oasport

(Di martedì 16 luglio 2019) “Ora come ora sono contenta di potermi concentrare sulla prossima Olimpiade di Pechino 2022, però non posso negare che ho pensato dila miaall’Olimpiade di2026: dopo aver cominciato con Torino 2006, per me sarebbe un sogno, il modo perfetto per concludere“. Sono queste le parole della fuoriclasse delloitaliano e mondialeche, presente al Consiglio nazionale del Coni al Foro Italico per ricevere il premio ‘Giulio Onesti’ della “Fondazione Giulio Onesti”, ha espresso un proposito molto ambizioso, dal punto di vista della longevità. L’asso del pattino veloce sul ghiaccio, che può vantare un oro, due argenti e cinque bronzi olimpici, oltre che un’infinità di medaglie continentali (41) e mondiali (14), non vuol porsi limiti dopo essersi presa un anno di pausa, dopo la gioia ...

