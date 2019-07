Sgozza la fidanzata influencer | poi posta le foto del cadavere su Instagram

huffingtonpost

(Di martedì 16 luglio 2019) Un ventunenne americano è stato arrestato per aver ucciso lae averto delleesplicite del suosue su una piattaforma di videogiochi online. Lo riporta la CNN.Bianca Devins, 17enne di Utica, nello stato di New York, è statata dal fidanzato, il ventunenne Brandon Andrew Clark, sabato sera dopo una lite. Clark ha poito domenica mattina unadella ragazza morta sucon la scritta “Scusami Bianca”. Laè rimasta sul social network per più di 12 ore, riporta Buzz: l’immagine è stata pixelata ma non rimossa fino a domenica notte perché non “violava le linee guida” dell’applicazione.La stessa immagine è stata inoltre caricata su alcune piattaforme di giochi online, come 4chan e Discord. Un portavoce diha detto al Daily Mail: ...

