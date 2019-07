Sesso | le donne si eccitano come gli uomini davanti alle immagini erotiche

Perché le donne smettono di fare Sesso : Le donne non sono pazze: se non fanno più sesso “con voi”, un motivo c'è sempre, anche se non sempre siete voi la causa. Senza cercare di semplificare, diciamo che è vero, che quando il rapporto ha superato di gran lunga i dieci anni, molte donne si ritrovano a evitare o limitare di molto la vita sessuale. Come se la coniugalità potesse lentamente uccidere in qualche modo il desiderio. La sociologa Emmanuelle Santelli ha voluto cercare di capire ...

Si spaccia per Leo Messi e fa Sesso con 23 donne. Denunciato sosia del campione argentino : Sfruttare la somiglianza con uno dei più grandi campioni di calcio viventi per adescare donne. Ecco il piano che avrebbe messo in atto Reza Parastesh, uomo iraniano diventato celebre per la sua somiglianza con Lionel Messi.Lui e il campione argentino sono due gocce d’acqua e, stando a quanto riportano i media sudamericani, il sosia (ora Denunciato) avrebbe approfittato della somiglianza per sedurre numerose donne al fine di poter ...

"AAA AsSessora cercasi" : l'appello del sindaco di un comune in Molise - senza donne candidate : ‘AAA-Assessora cercasi’: è il contenuto di un Avviso pubblicato dal sindaco di Cercemaggiore Gino Donnino Mascia per chiedere alle donne del paese “che abbiano palesemente condiviso il programma politico” della lista vincitrice (Uniti per Cercemaggiore) alle scorse elezioni, di manifestare la volontà di far parte dell’Esecutivo.La notizia è stata anticipata dal quotidiano ‘Primo Piano ...

A «lezione» di Sesso da La Vale : «Le donne - che rivendicano il piacere» : Valentina RicciValentina RicciValentina RicciValentina Ricci, in arte La Vale, ha 41 anni, vive a Milano e lavora a Radio Deejay dal 2001. Dal 2003 è co-conduttrice e co-autrice di Pinocchio (con La Pina e Diego Passoni). Per gran parte della sua vita adulta è stata single («mentre tutti i miei amici iniziavano a mettere su famiglia»), e adesso che ha scritto il suo primo libro – titolo: Le posizioni dell’amore (Vallardi, adesso in libreria); ...

5 ragioni per cui le donne dovrebbero parlare di Sesso tra loro : Le donne che parlano di sesso tra di loro sono sempre più numerose, merito anche di Sex and the City, la serie televisiva che ha sdoganato le chiacchiere al femminile su tematiche hot. E se gli uomini condividono le proprie esperienze sessuali più che altro per farne un vanto, per noi femminucce è una vera e propria terapia. Ecco 5 valide ragioni per cui dovresti avere delle “sorelle” da rendere partecipi di conquiste, dubbi e aneddoti più o ...