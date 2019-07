Serie A | si parte il 24 agosto | tre turni di mercoledì L’ultima il 24 maggio

Coppa Italia - decise le 9 squadre di Serie D che parteciperanno alla competizione : Saranno Adriese, Fasano, Fanfulla, Lanusei, Mantova, Matelica, Ponsacco, Sanremese e Turris, le nove squadre di Serie D che prenderanno parte alla prossima “TIM Cup” (Coppa Italia Lega Serie A). Inserite nel tabellone della TIM Cup 2019/2020, le suddette squadre scenderanno in campo il 4, l’11 ed il 18 del mese di agosto 2019, in coincidenza con i primi tre turni della manifestazione.L'articolo Coppa Italia, decise le 9 ...

Serie C 2019-2020 - tutte le squadre partecipanti in attesa della suddivisione dei gironi : Il giorno dopo le decisioni del Consiglio Federale, la Lega Pro ha ufficializzato gli organici della Serie C 2019-2020. 59 squadre al momento, in attesa di capire quale sarà la squadra mancante e in attesa di definirne la suddivisione nei tre gironi. Ecco tutte le squadre al via: Albinoleffe, Alessandria, Arezzo, Arzignano Valchiampo, Pro Patria, Avellino, Bari, Carpi, Carrarese, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Cesena, Como, Fano, ...

Ritiri Serie A - le ultime : la Juve parte leggera - prime goleade in amichevole per Fiorentina e Cagliari : Piano piano, tutte le squadre di Serie A si stanno radunando per i Ritiri. Oggi è stata la volta della Juventus, a cui devono aggregarsi soltanto alcuni nazionali. Primo giorno di scuola ‘leggero’ per la troupe di Sarri: visite di rito, pranzo, prima seduta di allenamento e rientro a casa. Da domani si farà sul serio, il lavoro tra palestra e rettangolo verde si intensificherà perché incombono i primi impegni della stagione: il ...

Giampiero Ventura alla Salernitana. Ora è ufficiale - dopo la parentesi al Chievo riparte dalla Serie B : La Salernitana ha annunciato "di aver raggiunto l'accordo con Giampiero Ventura e di avergli affidato la guida della prima squadra. Il tecnico ha firmato con il club granata un contratto per l'attuale stagione sportiva con opzione". Lo comunica il club. L'ex commissario tecnico della nazionale ha fi

Palermo - il 4 luglio il verdetto se potrà partecipare al campionato di Serie B : Il Palermo calcio non ha depositato in Lega B la fideiussione da 800mila euro richiesta per l'iscrizione al campionato entro le...

Condè Nast e Gucci - parte la terza stagione della Serie di cortometraggi The Performers : Condé Nast e Gucci di nuovo insieme per la terza stagione di The Performers, la serie di cortometraggi lanciata nel 2017, in cui ogni filmato esplora le ispirazioni e le influenze dietro ad alcuni dei talenti creativi più originali del mondo. La collaborazione creativa si rinnova quest’anno con cinque nuovi episodi che presentano talenti di rilievo culturale, fra cui i musicisti Benjamin e Florence Clementine. «Siamo ...

Iscrizione Serie C - Albissola senza campo : “Non possiamo partecipare al campionato” : “Non abbiamo uno stadio, non giochiamo”, sembra uno scherzo e invece è quel che accade nelle Serie professionistiche italiane. Annuncio shock del presidente dell’Albissola, Giampiero Colla, che deve riscontrare di non poter iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie C a causa della mancanza di un campo: “Con grandissima amarezza dobbiamo chiudere quest’avventura. Non abbiamo trovato uno stadio per ...

Ecatombe in Serie B e Serie C - almeno 7 club a rischio iscrizione : parte la corsa a riammissioni e ripescaggi - le piazze pronte al salto di categoria [NOMI e DETTAGLI] : Mancano pochi giorni al temine ultimo per l’iscrizione ai prossimi campioni di Serie B e Serie C, le scadenze sono infatti previste per la giornata di lunedì 24 giugno, la situazione per alcuni club è delicata e non sono da escludere clamorosi colpi di scena e ribaltoni e con la corsa al ripescaggio. Partiamo dal campionato cadetto, sono due le situazioni delicatissime, stiamo parlando di Palermo e Trapani. I rosanero hanno cambiato ...

Motori – Suzuki parteciperà con le sue Serie speciali al Salone dell’Auto di Torino [GALLERY] : Suzuki si presenta in grande alla kermesse Italiana del Salone dell’Auto di Torino, esponendo le serie speciali dei suoi veicoli di punta presso il Parco del Valentino Suzuki è protagonista del Salone dell’Auto di Torino – Parco Valentino sin dalla sua prima edizione e quest’anno si conferma tra le grandi presenze della kermesse piemontese. Lo stand Suzuki, il numero 26, posto sulla riva del fiume Po, vicino al Castello del ...

Softball - Serie A1 2019 : a squadre partecipanti ai playoff già definite Bollate batte Saronno per aprire l’ottava di ritorno : Con le squadre partecipanti ai playoff scudetto (che si svolgeranno su due turni, semifinali e finale) già conosciute, e che rispondono ai nomi di Bussolengo, Bollate, Forlì e Saronno, si è aperta poche ore fa la giornata numero 17 della Serie A1 di Softball 2019, ottava di ritorno. Di fronte Bollate e Saronno. La vittoria è di Bollate, che batte le ospiti per 2-0 con tanta sostanza, Greta Cecchetti imperiale (9 strikeout) e lo sforzo che basta ...

Triathlon - World Series Leeds 2019 : quattro azzurri in gara in un parterre di primo livello : Domenica prossima a Leeds si terrà la tappa britannica delle World Triathlon Series, che vedranno le gare maschile e femminile su distanza olimpica: 1500 metri a nuoto, 36.2 km in bici e 10 km di corsa. Anche l’Italia sarà al via con quattro triatleti in una competizione che mette in palio punti pesanti in ottica Tokyo 2020. Davvero di primo livello le startlist, sia a livello maschile che a livello femminile, non bisogna dimenticare che ...

Tahir Nasiru Maigini - la forza di non arrendersi! Dal sogno Roma all’ischemia : oggi riparte dalla Serie D nel mito di Koulibaly : La storia di Tahir Nasiru Maigini, il difensore che ricorda Koulibaly e aveva la Roma nel suo destino, prima che un’ischemia lo fermasse. Adesso riparte dalla Serie D con la stessa passione La vita dà, la vita toglie. È una lezione che si impara crescendo, driblando gli ostacoli di tutti i giorni come ci si trovasse su un campo da calcio. Tahir Nasiru Maigini dribling ne fa pochi, preferisce fermarli. È un difensore classe ’97, ...

Serie A 2019-20 : Verona promosso - è la ventesima partecipante al prossimo campionato : La Serie A 2019-20 prende forma. Con la promozione del Verona è completo l'elenco delle venti squadre che prenderanno parte al prossimo campionato di calcio, che inizierà il prossimo 25 agosto. Nel mezzo sicuramente tante voci di calciomercato e tanti acquisti che rivoluzioneranno le rose. La Juventus sarà chiaramente la grande favorita per lo scudetto, traguardo che ormai riesce a centrare da ben otto anni consecutivi. Ma l'Inter e il Napoli ...

Formula 1 - nuova sfida per la Ferrari : il Cavallino parteciperà alle ‘New Balance Esports Series’ : Il team di Maranello ha deciso di iniziare una nuova avventura negli e-sport, partecipando alla terza edizione delle ‘New Balance Esports Series’ Mancava solo la Ferrari, adesso anche la scuderia di Maranello ha deciso di sbarcare nel mondo degli e-sports. Il Cavallino infatti ha deciso di iscriversi alla terza edizione delle ‘New Balance Esports Series‘, cioè il Mondiale virtuale articolato in dodici gare che si ...