Scuola | assunzioni docenti ultime notizie | Simona Malpezzi torna alla carica contro il

Assunzioni Scuola 1° settembre : mancano 15 mila docenti in Lombardia - 9000 in Veneto : Si rischia il caos sulle Assunzioni dei docenti nella scuola a partire dal 1° settembre 2019: mancano gli insegnanti precari da assumere e la fotografia del sistema del reclutamento nella scuola, anche per il prossimo anno scolastico, è impietosa, come annunciato dal sindacato Flc Cgil scuola. Il Ministero dell'Istruzione farà fatica a coprire le circa 60 mila cattedre previste dal prossimo settembre: le graduatorie a esaurimento (GaE), infatti, ...

Scuola - assunzioni docenti ultime notizie : di male in peggio - ora si rischia il caos : Cresce la preoccupazione per l’avvio del nuovo anno scolastico 2019/2020. Un articolo del quotidiano ‘Il Messaggero’ firmato da Lorena Loiacono mette bene in evidenza come sarà inevitabile la cosiddetta ‘caccia alle maestre e ai professori da mettere in cattedra’. Il Ministero dell’Istruzione, nonostante le migliaia di precari che svolgono il proprio servizio da anni come supplenti, farà molta fatica a coprire ...

Assunzioni Scuola 2019/20 - posti disponibili docenti - educatori e ATA : le schede per provincia : Quali sono i posti disponibili per le Assunzioni scuola 2019/20? Il sindacato FLC CGIL, dopo la pubblicazione dei risultati della mobilità, ha realizzato delle schede analitiche suddivise per regione e provincia che illustrano i posti disponibili per il personale educativo, docenti e Personale ATA. I dati rielaborati sono quelli forniti dal Ministero dell’Istruzione. posti disponibili per le Assunzioni scuola 2019/20 Di seguito le schede con il ...

Assunzioni Scuola 2019/20 : i numeri ufficiali - tempistiche : Per le Assunzioni scuola 2019/20 arrivano i numeri ufficiali direttamente dal Ministro Bussetti, nell’intervista di ieri a La Verità. Il ministro conferma che il Mef ha autorizzato 58.627 immissioni in ruolo di docenti, di cui 14.552 per il sostegno. Le tempistiche delle Assunzioni 2019/20 Le nomine per le immissioni in ruolo 2019/20 potranno iniziare già alla fine di questo mese di luglio, per proseguire ad agosto. Come sempre si dice, ...

Scuola - assunzioni docenti ultime notizie : ‘Verso supplenze record - Miur sta commettendo un gravissimo errore’ : Nonostante i proclami del ministro dell’Istruzione, Bussetti, in merito alla nuova ‘stagione dei concorsi‘, si preannuncia un settembre ‘drammatico’ per la Scuola pubblica italiana, soprattutto per quanto riguarda le regioni settentrionali dove la vacanza di posti sarà superiore rispetto allo scorso anno. Sull’avvio del nuovo anno scolastico andrà sicuramente a pesare la questione riguardante i ...

Scuola - precariato e assunzioni 2019/20 docenti e ATA ultime notizie : nuova interrogazione al ministro Bussetti : L’onorevole Lucia Azzolina del Movimento 5 Stelle ha pubblicato un post su Facebook all’interno del quale ha reso noto il testo dell’interrogazione presentata al ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti. L’esponente del partito pentastellato sta spingendo affinché si proceda all’assegnazione della metà dei posti liberati dall’accoglimento delle domande per Quota 100 al personale ATA e al personale docente per ...

Pensioni ultima ora : assunzioni Scuola Quota 100 - 58 mila posti liberi : Pensioni ultima ora: assunzioni scuola Quota 100, 58 mila posti liberi Pensioni ultima ora: c’è grande attesa nel mondo della scuola per le prossime assunzioni. La materia incrocia sia il dibattito sulla procedura di infrazione da parte delle istituzioni europee a danno dell’Italia per eccessivo debito (che sembra tuttavia scongiurata) e sia la misura Quota 100 valida da diversi mesi in forza dell’approvazione del decreto ...

Assunzioni Scuola - oltre 23.000 posti liberi per la secondaria dopo i trasferimenti : Lo scorso lunedì 24 giugno il Miur ha divulgato gli effetti relativi alla mobilità del personale docente per il prossimo anno scolastico 2019/2020. Successivamente, però, i trasferimenti del personale docente sono stati materia di variazioni e abrogazioni a causa di alcuni errori inerenti i posti resi disponibili in seguito alla mobilità e ai passaggi di ruolo/cattedra. Il sindacato Flc Cgil, conseguentemente alle suddette rettifiche e revoche, ...

Assunzioni Scuola 2019/20 : rettifiche posti disponibili - tutte le tabelle analitiche : posti disponibili per le Assunzioni scuola 2019/20: il 24 giugno, il Miur aveva reso noti i risultati della mobilità del personale docente per il prossimo anno scolastico, ma a causa di alcuni errori, sono state effettuate delle rettifiche dei trasferimenti. La FLC CGIL ha rielaborato i nuovi dati rispetto a quelli precedenti, per poter calcolare le disponibilità complessive per le immissioni in ruolo e le supplenze annuali nei diversi ordini e ...

Assunzioni 2019 : elenchi posti disponibili per provincia - per tutti gli ordini e gradi di Scuola : Pubblichiamo oggi i file relativi ai posti disponibili per provincia in vista delle Assunzioni scuola 2019/20. I file sono stati aggiornati dopo la pubblicazione di trasferimenti e passaggi di cattedra/ruolo per i docenti, dovuti alla mobilità. Assunzioni scuola 2019/20 Per le immissioni in ruolo 2019 potranno essere utilizzati al 100% i posti lasciati liberi dai pensionamenti. Come sempre, metà delle Assunzioni saranno fatte da Gae e metà ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : Bussetti annuncia 100mila assunzioni in 4 anni ma ‘deve chiarire’ : Gli ultimi Governi si sono contraddistinti per il loro bramoso desiderio di annunci, come se fossero affetti da una vera e propria malattia, l”annuncite’. Nemmeno il cosiddetto ‘Governo del cambiamento’ si è sottratto a questa regola degli spot pubblicitari a proprio favore. Anche il Ministro Bussetti continua su questa strada, come dimostrato dalle sue ultime dichiarazioni rilasciate al TG1: ‘Entro il 2023 saranno ...

Assunzioni Scuola - Bussetti : ‘100.000 immissioni entro il 2023’ : Parla anche di Assunzioni nella scuola, il Ministro Bussetti, mentre è ospite della videochat del Tg1. Afferma che entro il 2023 i saranno 100mila immissioni in ruolo, in particolar modo grazie ai concorsi. Bussetti e le Assunzioni con concorsi Il ministro parla di 72mila Assunzioni che ci saranno grazie ai concorsi banditi per la scuola primaria e dell’infanzia e per la secondaria. Per il primo sono previsti 16mila posti, mentre per il ...

Assunzioni 2019/20 Scuola primaria e infanzia : scheda procedure ed effetti immissione in ruolo : Le Assunzioni 2019/2020 di docenti per la scuola dell’infanzia e primaria avverranno secondo precise procedure e percentuali, dalle diverse graduatorie vigenti. Nello schema che segue, realizzato dalla FLC CGIL, è possibile trovare una sintesi di come si procederà. Assunzioni scuola 2019/20 infanzia e primaria Di seguito l’infografica FLC CGIL sulle Assunzioni nella scuola dell’infanzia e primaria 2019/20. Scarica l’infografica ...

Assunzioni Scuola 2019/20 infanzia - primaria e secondaria : graduatorie e percentuali : L’incontro al Miur sulle Assunzioni scuola per l’a.s. 2019/20 e sullo stato delle graduatorie da cui attingere si è svolto ieri: vediamo da dove i docenti saranno immessi in ruolo e quale percentuale spetta ad ogni graduatoria. Immissioni in ruolo scuola infanzia e primaria Le graduatorie da cui si attingerà per le Assunzioni nella scuola dell’infanzia e primaria per l’a.s. 2019/20 sono: graduatorie ad ...