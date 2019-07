Scandalo spese pazze nel governo Macron | si dimette il ministro de Rugy

ilfogliettone

(Di martedì 16 luglio 2019) Ilfrancese della Transizione ecologica Francois deha presentato le dimissioni, travolto dallodellequando era presidente dell'Assemblea nazionale. Preso di mira dalle rivelazioni del sito Mediapart sulle sue cene "informali" a suon di aragoste giganti e vini da 500 euro la bottiglia e sulla costosa ristrutturazione dell'appartamento di servizio all'Assemblea nazionale, defino a qualche giorno fa sosteneva di avere l'appoggio del presidente Emmanueled escludeva di lasciare. Il, in un post su Facebook ha detto di aver presentato una denuncia per diffamazione contro Mediapart, spiegando che questo lo ha convinto a "prendere la distanza necessaria" per questa "mobilitazione necessaria per difendersi". Ilha attaccato "le parole false" e "un partito preso militante che è la consuetudine di questo sito internet". Deha ...

