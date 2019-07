Scandalo nella Famiglia reale britannica | il principe Andrea accusato di reati sessuali

caffeinamagazine

(Di martedì 16 luglio 2019) Si allarga sempre di più il caso Jeffrey Epstein. E stavolta arriva fino in Gran Bretagna, fino nei palazzi della. Le ultime rivelazioni delle vittime dellohanno infatti riportato il nome anche di un membro della Royal Family. Stiamo parlando di un’inchiesta scattata negli Stati Uniti e che coinvolge un miliardario molto noto in patria. Amico di Donald Trump e Bill Clinton, Jeffrey Epstein era già registrato nel 2008 come “molestatore sessuale”. Quella volta ne uscì pulito in modo controverso: i suoi legali, infatti, riuscirono a strappare un accordo alla FBI e tramite il pagamento di una multa milionaria riuscirono a non far scattare le manette per il loro assistito. Fu l’allora Procuratore Generale Alexander Costa, scelto da Trump anche come Ministro del Lavoro e poi dimessosi, a firmare il provvedimento che salvava l’amico milionario. Stavolta, però, le ...

