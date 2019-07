Sara Affi Fella potrebbe essere incinta | il fidanzato le bacia la pancia in una foto

Raffaella Mennoia/ "Sara Affi Fella? Ne avrei di cose da dire su di lei…" : Raffaella Mennoia intervistata dal buon Giuseppe Candela per Il Fatto Quotidiano, ha parlato di svariati argomenti e tra questi, anche Sara Affi Fella.

Lorenzo Riccardi parla di UeD e lancia una frecciata a Sara Affi Fella : Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi parla del trono di Sara Affi Fella A tenere alta la bandiera di Uomini e Donne continuano a essere Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. Dopo la fine della storia tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, e quella di Angela Nasti e Alessio Campoli, la corteggiatrice di Latina e il tronista pugliese, sembrano essere la coppia più unita nata a UeD. Claudia e Lorenzo sono stati ospiti del Chi Summer Tour a Cortina ...

Uomini e Donne/ Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella : nuova replica! - Trono Classico - : Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono in crisi? La coppia, dopo essere uscita dal Trono Classico di Uomini e Donne, ha fatto comprendere che...

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni/ Frecciatine social - lui "era per ridere" ma… : Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni, scontro sui social tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne: la frecciatina di lui non piace all'ex tronista.

U&D - Sara Affi Fella e Chiara Nasti replicano a Mastroianni : 'È passato un anno - che noia' : La Instagram Stories che Luigi Mastroianni ha pubblicato stamattina per commentare il fidanzamento di Angela Nasti con un calciatore, ha scatenato la reazione piccata sia della sorella di lei Chiara che di Sara Affi Fella. La fashion blogger ha punzecchiato il tronista di Uomini e Donne dandogli del noioso e della persona che attacca gli altri per non finire nel dimenticatoio; la napoletana, invece, ha chiesto al suo ex di non tirarla più in ...

Sara Affi Fella contro Luigi Mastroianni : "Basta con le frecciatine". L'ex tronista : "Ti auguro tutto il bene di questo mondo - era solo per ridere..." : Luigi Mastroianni, nelle ultime ore, ha espresso la propria "solidarietà" ad Alessio Campoli, L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, scelto da Angela Nasti al termine della sua esperienza sul trono, con cui la storia d'amore, in breve, non è mai decollata.A riguardo, si sono scatenate anche un bel po' di polemiche al punto che Angela Nasti è stata addirittura accusata di essere una sorta di Sara Affi Fella 2.0.prosegui la letturaSara Affi ...

Sara Affi Fella contro Luigi Mastroianni : "Basta con le frecciatine - non conosci nemmeno bene i fatti!" : Luigi Mastroianni, nelle ultime ore, ha espresso la propria "solidarietà" ad Alessio Campoli, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, scelto da Angela Nasti al termine della sua esperienza sul trono, con cui la storia d'amore, in breve, non è mai decollata.A riguardo, si sono scatenate anche un bel po' di polemiche al punto che Angela Nasti è stata addirittura accusata di essere una sorta di Sara Affi Fella 2.0.prosegui la letturaSara Affi ...

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni : scontro social! - Trono Classico - : Ecco tutte le principali indiscrezioni sui potenziali tronisti della nuova stagione del Trono Classico di Uomini e Donne.

Sara Affi Fella risponde a Luigi ma il web non gradisce : 'Non sa più come farsi notare' : In queste ore, Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni si stanno lanciando velenose frecciatine sui social. Dopo tutto quello che è accaduto all'interno degli studi di Uomini e Donne, l'immagine della modella di Venafro è letteralmente compromessa. Il pubblico da casa, infatti, non ha ancora dimenticato la "truffa" di cui si è resa protagonista ai danni della produzione del programma e di tutti i telespettatori. Ad ogni modo, un po' di ore fa, Luigi ...

Luigi Mastroianni vs Sara Affi Fella un anno dopo - lei risponde : “Basta subire - non starò in silenzio” : Botta e risposta a distanza tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni a un anno dalla finta scelta a Uomini e Donne. Il siciliano paragona Angela Nasti a Sara, rimarcando ancora una volta le similitudini tra i troni delle due. La Affi Fella replica: “Basta, è passato un anno. Non subirò in silenzio”.Continua a leggere

Luigi Mastroianni contro Sara Affi Fella e Angela Nasti : "Mi rivedo in Alessio Campoli" : Luigi Mastroianni, ex tronista di 'Uomini e Donne' e fidanzato con Irene Capuano, nelle scorse ore, è intervenuto nel dibattito social che ha coinvolto Angela Nasti (che, solo qualche ora fa, ha ufficializzato, in maniera più o meno diretta, la relazione con il calciatore Kevin Bonifazi).prosegui la letturaLuigi Mastroianni contro Sara Affi Fella e Angela Nasti: "Mi rivedo in Alessio Campoli" pubblicato su Gossipblog.it 12 luglio 2019 15:29. ...