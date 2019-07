Salvini | Landini | “Fa il duro coi deboli e poi fa condoni | non spiega caso 49 milioni | né

I governi in Italia? Sono almeno tre. Di Maio non fa nulla con Salvini che porta Siri. Ma Landini doveva rifiutarsi : Quanti governi esistono in Italia? almeno tre. Il terzo, quello che fa capo a Giuseppe Conte, che pure è presidente del Consiglio, oggi deve subìre l’umiliazione del suo vice Salvini che, per rendere la pariglia a Di Maio, convoca al Viminale, come fosse una succursale di via Bellerio, quarantatré sigle sindacali e dell’impresa per parlare di economia e di sviluppo. Ma Salvini fa di più: si presenta al fianco di Armando Siri, cacciato dal ...

Landini attacca Salvini : “la vera sicurezza è non morire sul lavoro” : A chi sbandiera tutti i giorni il vessillo della sicurezza, il segretario della CGIL fa notare che il vero tema è un altro: quelle delle morti sul lavoro. Una situazione nettamente peggiorata, con un aumento delle morti sul luogo di lavoro. Il problema è che non si investe sulla sicurezza. Così Maurizio Landini ad “Avanti pop” la festa del sindacato a La Spezia: La situazione e’ peggiorata, c’e’ un aumento delle ...

Cgil - Maurizio Landini umiliato dai compagni : mezzo sindacato vota la Lega di Matteo Salvini : Mentre Maurizio Landini, segretario della Cgil vuole lo sciopero generale contro il governo di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, un sondaggio Ipsos rivela che alle elezioni europee quasi il 40 per cento degli iscritti al suo sindacato ha votato i giallo-verdi e il gradimento personale del leader della

Papa Francesco incontra Landini - ma non Salvini. La polemica di Libero : Il quotidiano Libero, diretto da Vittorio Feltri, bacchetta Papa Francesco reo di aver ricevuto il segretario della Cgil Maurizio Landini, ma non il segretario della Lega e vicepremier, Matteo Salvini.Libero scrive:Pare che Matteo Salvini non lo voglia ricevere. Ma Papa Francesco trova tempo e modo per accogliere altri ospiti in Vaticano. Gli ultimi? Una delegazione della Cgilguidata dal segretario generale, Maurizio Landini, e della ...

Papa Francesco comunista? Non riceve Matteo Salvini ma la delegazione Cgil guidata da Landini : Pare che Matteo Salvini non lo voglia riceve. Ma Papa Francesco trova tempo e modo per accogliere altri ospiti in Vaticano. Gli ultimi? Una delegazione della Cgil guidata dal segretario generale, Maurizio Landini, e della Flai-Cgil (il sindacato dei lavoratori agro-alimentari), insieme all’Associazi

Massimo Giannini attacca Maurizio Landini a Otto e mezzo : "Lo sa che il 43% degli operai vota Matteo Salvini?" : "Il 43 per cento degli operai vota Matteo Salvini". Massimo Giannini cerca di svegliare Maurizio Landini in diretta da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 ricordandogli che una grande parte degli iscritti alla Cgil ha votato Lega alle ultime elezioni europee. Il sindacalista si innervosisce - oltre a

Landini a Salvini : “Lo sa o no che pezzi interi del Paese sono in mano alla mafia? E vuole sospendere codice appalti” : “Quella a cui stiamo assistendo in queste ore – dichiara il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, alla chiusura dei lavori dell’assemblea ‘Lavoro, democrazia, antifascismo’ organizzata dalla Camera del Lavoro di Genova – è la dimostrazione plastica della privatizzazione della democrazia”. Il riferimento è alla conferenza stampa indetta ieri dal presidente del Consiglio: “Ma vi pare sensato – ...

Codice appalti - Salvini vs CGIL. Landini : "Ci quereli pure - ma cambi le leggi sbagliate" : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha proposto la sospensione per due anni del Codice degli appalti attraverso un emendamento al decreto sblocca-cantieri, poiché ritiene che sia uno strumento "vecchio che sta ingabbiando il Paese". Prontamente è arrivata la reazione dei suoi oppositori, ma, in realtà, anche dei suoi alleati, visto che il senatore del MoVimento 5 Stelle Nicola Morra è stato tra i primi a definire il subappalto un ...

Cantieri - Salvini querela sindacalista Cgil per frasi sul “regalo alle mafie”. Landini : “Fa gazzarra - denunci tutti gli iscritti” : “Quella di Salvini non può più essere considerata una follia. È piuttosto un disegno lucido che regala alle mafie e alla corruzione spazi enormi di agibilità. Un disegno (…) che sta invece dalla parte della illegalità”. Le frasi del segretario confederale della Cgil, Giuseppe Massafra, sullo Sblocca Cantieri e la sospensione per due anni del Codice degli appalti hanno provocato la reazione di Matteo Salvini. Secondo quanto si ...