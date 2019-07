Sale l’audience della Premier League | 3 | 2 mld di spettatori

calcioefinanza

(Di martedì 16 luglio 2019) Cresce la popolarità e il seguitoa livello internazionale, come evidenziato dalla analisi sui broadcaster per la stagione 2018/19. Con lache lavora in collaborazione con l’agenzia di ricerca Nielsen Sports, le informazioni sulla trasmissione e il pubblico sono state raccolte dai singoli mercati. Secondo l’analisi, il pubblico cumulativo per … L'articolol’audience: 3,2 mld di