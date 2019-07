Roma | Pau Lopez si presenta | le parole del portiere in conferenza stampa

Calciomercato - il punto – Higuain-Roma - il West Ham fa paura. Il PSG insiste per Tonali : Nel giorno della definizione dell’affare Juve-De Ligt e del possibile allontanamento di James Rodriguez dal Napoli, il mercato tiene comunque banco. Cominciamo dalla Fiorentina, che deve risolvere la questione Chiesa, smentisce l’interessamento per Balotelli e monitora la situazione relativa a Veretout, conteso da Milan e Roma. Questi ultimi sempre sulle tracce di Higuain, la cui corte del West Ham fa però paura. Gli inglesi ...

Calciomercato Roma - l’agente di Pau Lopez : “Lo voleva il Barcellona - ha scelto i giallorossi” : L’agente di Pau Lopez svela il retroscena prima della firma: “Mi hanno chiamato tre squadre di Premier oltre al Barcellona. Lui ha scelto la Roma”.“powered by Goal”Un lampo in un momento delicatissimo: il mercato della Roma prende quota con l’arrivo di Pau Lopez tra i pali, un trasferimento fortemente voluto dallo stesso giocatore, come riferisce l’agente dopo la firma sul contratto.Ai microfoni del ...

Roma - Pau Lopez si racconta : “Impossibile dire di no. Vi dico le mie caratteristiche” : Pau Lopez è il nuovo portiere della Roma. E’ stato ufficializzato ieri e sarà il titolare dei giallorossi, andando a rimpiazzare Olsen. Ha parlato al sito ufficiale del club, ecco le sue parole. “Il mio arrivo alla Roma rappresenta un ulteriore passo avanti nella mia carriera. Credo che fosse il momento ideale per cogliere questa occasione. Penso di essere in grado di assumermi la responsabilità di difendere la porta della ...

Roma - ufficiale Pau Lopez dal Betis per 23 - 5 milioni : La Roma ha reso noto l'acquisto a titolo definitivo, dal Betis Siviglia, di Pau Lopez per 23,5 milioni. Il portiere ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. "E' quasi impossibile dire no a un club come la Roma - ha dichiarato Pau Lopez -. Questo rappresenta un passo avanti importante nella mia carriera. Sono felice della fiducia riposta in me da questo grande club: mi sento pronto ad affrontare questa nuova sfida". Cresciuto nel ...

Roma - Paulo Fonseca si presenta così : “Vogliamo costruire una squadra ambiziosa” : Roma, Paulo Fonseca si presenta così: “Vogliamo costruire una squadra ambiziosa” Fonseca si è detto contento di allenare la Roma. Il tecnico portoghese, ha fatto una scelta professionale, nel voler allenare i giallorossi. Laddove altri allenatori hanno declinato l’offerta, il nuovo tecnico ex Shakhtar Donetsk si è addirittura ridotto lo stipendio, pur di partecipare alla causa della Roma. Spetterà al nuovo arrivato a Trigoria, ...

Roma - Fonseca si presenta : “non conosco la paura. Voglio squadra ambiziosa. Dzeko e Higuain? Dico…” : Paulo Fonseca risponde alle domande dei media nella conferenza stampa di presentazione in qualità di nuovo allenatore della Roma: il tecnico giallorosso parla di tattica e delle principali situazioni di mercato legate ai giocatori della rosa Negli ultimi giorni le squadre di Serie A hanno dato il via alle conferenze stampa di presentazioni dei nuovi allenatori. Quest’oggi è toccato a Paulo Fonseca, nuovo allenatore della Roma. ...

