Roma | la conferenza stampa di presentazione di Pau Lopez

Roma - Pau Lopez si presenta : le parole del portiere in conferenza stampa : “Ringrazio Petrachi e il club che hanno scommesso su di me. Sta a me ora rispondere sul campo e ricambiare la fiducia ricevuta. Fonseca vuole una squadra molto aggressiva, in grado di pressare alto. Stiamo lavorando tanto sulla fase difensiva; il portiere moderno in più deve saper giocare bene anche con la palla e aiutare la costruzione del gioco“. Queste le prime parole da calciatore della Roma per Pau Lopez, nuovo acquisto ...

Roma – Spinazzola ironico in conferenza stampa : “differenze con la Juve? Qui mi hanno rubato lo zaino” : Spinazzola esilarante in conferenza stampa: siparietto tutto da ridere alla presentazione ufficiale in giallorosso Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione di Leonardo Spinazzola, nuovo giocatore della Roma, arrivato dalla Juventus. In sala stampa, è stato chiesto al neogiallorosso di elencare le differenze tra i due club ed il calciatore ha risposto con un simpatico racconto: “ci sono un bel centro sportivo, una grande ...

Roma - Spinazzola in conferenza ma le indicazioni più interessanti arrivano da Petrachi : “Zaniolo e Florenzi mai messi sul mercato”. Sono le importanti dichiarazioni di Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma che ha parlato anche di mercato durante la conferenza stampa di presentazione di Leonardo Spinazzola. “Quando ho sgridato Zaniolo per dirgli di rientrare in certi tipi di comportamento a tornare con i piedi per terra si è detto che Petrachi ha messo in vendita Zaniolo e questo non è ...

Roma - conferenza stampa Fonseca : “Zaniolo? Ha la mia fiducia. Ecco il nuovo tema tattico” : conferenza stampa Fonseca- La Roma si prepara ad ascoltare le prime parole di Fonseca dinanzi alla stampa e ai giornalisti. Cresce la curiosità tra i tifosi giallorossi, i quali si preparano all’inizio della nuova stagione con grande voglia di riscatto dopo una stagione piuttosto negativa. Fonseca risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle 15:00. […] L'articolo Roma, conferenza stampa Fonseca: “Zaniolo? Ha la mia ...

Paulo Fonseca - conferenza stampa/ Diretta streaming video : la scelta della Roma : E' oggi la conferenza stampa di Presentazione di Paulo Fonseca nuovo allenatore dell'As Roma: Diretta streaming video e tv ecco come seguirla.

Roma - conferenza stampa Fonseca : le prime parole del tecnico giallorosso LIVE : conferenza stampa Fonseca- La Roma si prepara ad ascoltare le prime parole di Fonseca dinanzi alla stampa e ai giornalisti. Cresce la curiosità tra i tifosi giallorossi, i quali si preparano all’inizio della nuova stagione con grande voglia di riscatto dopo una stagione piuttosto negativa. Fonseca risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle 15:00. […] L'articolo Roma, conferenza stampa Fonseca: le prime parole del tecnico ...

Roma - Petrachi show in conferenza stampa! Dzeko - Higuain - Barella e Zaniolo : il nuovo ds mette tutti in riga : Gianluca Petrachi si presenta a Roma con tanta grinta: il nuovo ds traccia il futuro dei giallorossi fra mosse di mercato, rinnovi e mentalità vincente Dopo la breve e poco positiva parentesi di Monchi, la Roma ha deciso di ripartire da un nuovo ds italiano: Gianluca Petrachi. Entrare oggi nella dirigenza giallorossa, dopo gli addii di Totti e De Rossi, con una squadra in fase di ‘smantellamento’, un nuovo allenatore e una ...

E se dietro la conferenza stampa di Totti ci fossero le mire di Malagò sulla Roma? : Su repubblica Marco Mensurati analizza alcuni aspetti della conferenza stampa tenuta ieri da Francesco Totti e li mette in relazione al futuro della proprietà della Roma. O meglio, alle mire che potrebbero essere sottese alle parole di Totti rispetto all’acquisizione del club da parte di altri soggetti. Come Malagò. Le parole dell’ex capitano non hanno certo giovato alla Roma. Innanzitutto, da oggi in poi, scrive Mensurati, qualsiasi ...

Conferenza Totti - Galliani : “Lo abbiamo cercato più volte ma era troppo legato alla Roma” : Anche Adriano Galliani, ex ad del Milan, a margine della presentazione del libro di Arrigo Sacchi , ha voluto esprimere un pensiero sull’addio di Francesco Totti alla Roma: “Noi ai tempi del Milan lo abbiamo cercato più volte, anche quando era nelle giovanili, ma lui non ha mai voluto lasciare la sua famiglia, la sua città e la sua squadra del cuore. Non ho sentito la sua Conferenza stampa oggi. Spiace quanto successo per ...

Conferenza Totti - i tifosi della Roma : “Speravo de morì prima” : Le parole di Francesco Totti durante gli 85 minuti di Conferenza al Salone d’Onore del Coni hanno scatenato i commenti dei tifosi della Roma sui social. “Ho sempre sostenuto che il male della Roma sia questa società. Sarò sempre dalla parte di Totti. Ci vedremo presto capitano, ci affosseranno ma riusciremo a rinascere!” scrive un sostenitore di Totti. “Poche, semplici parole ma lo sguardo diceva tutto. Un signore ...

Conferenza Totti - Cicchitto : “Pallotta e Baldini hanno tolto l’anima a Roma” : “Pallotta e Baldini hanno completato l’opera eliminando sia Totti che De Rossi togliendo alla Roma l’anima. Ma non si sono limitati a questo. Nel corso di questi anni hanno dissennatamente venduto una serie di giocatori che avrebbero reso la squadra competitiva sia per la Champion che per il campionato. In ogni caso ci auguriamo che il comune di Roma non dia via libera a uno stadio che è l’ultima mega lottizzazione ...

VIDEO – Totti conferenza di addio alla Roma : “Oggi preferivo morire! Ero ingombrante! Con Baldini nessun rapporto e mai ci sarà. Mi vogliono già in A! Juve e Napoli? Non lo…” : L’addio di Totti alla Roma come dirigente La conferenza stampa di Totti di addio alla Roma, dal Salone d’Onore del CONI. Totti dice addio alla Roma da dirigente, costretto suo malgrado dalle divergenze con l’attuale società giallorossa. Francesco Totti ha usato parole dure ecco di seguito le sue dichiarazioni: “Alle 12:42 del 17 giugno 2019 ho inviato una mail al CEO della Roma, comunicando la mia decisione di ...

