ROMA | INCENDIO IN DEPOSITO AUTO SU VIA APPIA Video | nube di fumo nero su città

ROMA - incendio in deposito di pneumatici nella zona della Magliana : nube tossica tra le case [FOTO] : incendio nel quartiere Magliana a Roma dove sono andati a fuoco quattro capannoni industriali in via del Cappellaccio 132. Dalle 16:00, circa, cinque squadre del vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme. Una densa nube nera di fumo e’ visibile in tutto il quadrante della citta’. A causa del rogo diverse strade limitrofe sono state chiuse e il traffico e’ stato deviato per permettere le operazioni del caso. ...

Ondata di caldo africano a ROMA - enorme incendio in città : fiamme tra le case - paura per i residenti [FOTO e VIDEO] : Secondo giorno consecutivo di caldo africano a Roma: la temperature ha raggiunto i +37°C in città e un enorme incendio è divampato in un campo di sterpaglie tra le case di via Pietro Sommariva, nei pressi dell’Aeroporto Militare Francesco Baracca. Le fiamme minacciano alcune abitazioni. I residenti hanno avuto grandi difficoltà a contattare i Vigili del Fuoco, impegnati in numerose emergenze in tutta la città. I centralini dei pompieri ...

Tutti i canali Sky si vedono dopo l’incendio alla sede di ROMA? Nota ufficiale al 24 giugno : Tutti i canali Sky si vedono dopo l'incendio avvenuto nella sede di Roma della piattaforma satellitare avvenuto lo scorso 13 giugno? Le anomalie che hanno interessato anche l'area fai da te sono tutte rientrate? Per queste due domande ci sono due risposte: la prima naturalmente ufficiale e la seconda ricavata dalle testimonianza di clienti che ancora giungono alla nostre redazione. Partiamo dall'ultima Nota ufficiale dell'azienda che non ...

Incendio Sky ROMA : fumo in via Salaria - evacuati e danni. Cos’è successo : Incendio Sky Roma: fumo in via Salaria, evacuati e danni. Cos’è successo Giovedì 13 giugno in tarda mattinata, intorno alle 11,30, un grosso Incendio è divampato a Roma (dopo quello di Rocca Cencia in cui vi abbiamo parlato in questo nostro articolo) nella zona di via Salaria in alcuni locali utilizzati da Sky in una parte dei quali, sino a qualche tempo fa, si trovava la sede della redazione Romana della emittente televisiva Sky tg ...

