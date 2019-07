“Risorse idriche non convenzionali” e agricoltura nel Mediterraneo | oltre il cambiamento

meteoweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019) Il settore responsabile del maggior consumo di acqua nei paesi delè quello agricolo. La disponibilità di risorsedella regione è però limitata, e gli effetti nocivi delclimatico metteranno sempre più a rischio le riserve destinate all’irrigazione. La soluzione? Utilizzare le cosiddettenoncome le acque reflue o le acque saline e salmastre. Che però vanno opportunamente depurate e trattate. Come? Un nuovo progetto europeo coordinato dall’Università di Bologna lavorerà per i prossimi tre anni alla ricerca di sistemi innovativi, sostenibili e a basso costo per diffondere questa pratica in tutta la regione. Il progetto si chiama FIT4REUSE e prende il via ufficialmente oggi con un kick-off meeting a Bologna. Finanziato con 2 milioni di euro nell’ambito del programma PRIMA (una partnership per la ricerca e l’innovazione ...

