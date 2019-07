Rigopiano | udienza rinviata a settembre Familiari e sopravvissuti | Vogliamo sia

ilgiornale

(Di martedì 16 luglio 2019) Lavinia Grecisi sono trovati davanti al tribunale di Pescara per chiedere giustizia per le vittime della tragedia del gennaio 2017. Il coro unanime: "Sia fatta giustizia il prima possibile, per tutti quelli che non ci sono più" Sulle magliette hanno fatto stampare i volti deiche dal 18 gennaio 2017 non ci sono più, perché uccisi da una valganga che ha sepolto l'albergo Farindola di. Sono mamme, figli, compagni, mariti e nipoti. Questa mattina, i lorosi sono riuniti fuori dal tribunale di Pescara, perché nell'aula 1 del palazzo di Giustizia, davanti al giudice per le indagini preliminari, Gianluca Sarandrea, doveva tenersi la primapreliminare relativa all'inchiesta principale sul disastro dell'hotel nel Pescarese, all'interno del quale morirono 29 persone. Seduta che, però, non c'è stata perchéal 27 ...

fattoquotidiano : Rigopiano, udienza preliminare rinviata al 27 settembre. Protestano familiari delle vittime: “Aspettiamo da 2 anni… - repubblica : Rigopiano, rinviata l'udienza. Protestano i parenti fuori dal tribunale: sulle magliette i volti delle vittime [new… - MediasetTgcom24 : Rigopiano, rinviata l'udienza: i parenti delle vittime protestano fuori dal tribunale -