ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2019) Oltre 110 richieste di costituzione di parte civile eal 27, prima data utile per valutarle e permettere ai difensori degli imputati di interloquire. Si è aperta così l’per il disastro dell’hotel, la spa nella quale il 18 gennaio 2017 morirono 29 persone a causa di una valanga. Alla presenza di numerosi famigliari, che indossavano le magliette con i voltipersone decedute, il gup Gianluca Sanandrea ha aggiornato la discussione fra oltre 2 mesi, provocando la reazione del padre di unavittime. “Sono due anni e mezzo che aspettiamo. Che sia il prima possibile”, ha urlato Giampaolo Matrone, mentre il giudice scorreva le date chiedendo un parere alle parti su un giorno compatibile per tutti. Portò i fiori nella ‘zona rossa’ per ricordare ...

MediasetTgcom24 : Rigopiano, rinviata l'udienza: i parenti delle vittime protestano fuori dal tribunale - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Rigopiano, udienza preliminare rinviata al 27 settembre. Protestano familiari delle vittime: “Aspettiamo da 2 anni e m… - primaopoitorna : RT @fattoquotidiano: Rigopiano, udienza preliminare rinviata al 27 settembre. Protestano familiari delle vittime: “Aspettiamo da 2 anni e m… -