Rigopiano, rinvio udienza a settembre

Rinviata al 27l'dal Gup di Pescara per l'inchiesta principale sulla tragedia dell'Hoteldi Farindola (PE), travolto il 18 ennaio 2017 da una valanga: 29 i morti. Ilserve ai legali degli imputati per esaminare le circa 110 richieste di costituzione di parte civile presentate oggi in primapreliminare. Oltre ai familiari delle vittime e ai superstiti, hanno presentato richiesta anche il Codacons e l'associazione Cittadinanzattiva.(Di martedì 16 luglio 2019)