Ricky Martin furioso | sono emerse chat che lo coinvolgono

Ricky Martin furioso : emerse chat private che lo coinvolgono : Ricky Martin al centro dello scandalo: il cantante chiede le dimissioni del governatore di Porto Rico Uno scandalo davvero senza precedenti ha coinvolto in questi giorni l’isola di Porto Rico. Il popolo portoricano sta chiedendo a gran voce le dimissioni del governatore Ricardo Rossello, trovando il supporto e l’appoggio niente poco di meno che di […] L'articolo Ricky Martin furioso: emerse chat private che lo coinvolgono ...

Caterina Balivo - la battuta su Ricky Martin le costa l'assedio del mondo gay : addio Milano Pride : Una vendetta gay bella e buona. Caterina Balivo doveva essere madrina del Milano Pride, ma non se ne farà nulla. La conduttrice televisiva, che doveva fare da madrina alla tradizionale parata dell'orgoglio Lgbt in programma per il 29 giugno, è infatti stata accantonata a seguito della polemica esplo

Caterina Balivo - la battuta su Ricky Martin le costa il linciaggio del mondo gay : addio Milano Pride : Una vendetta gay bella e buona. Caterina Balivo doveva essere madrina del Milano Pride, ma non se ne farà nulla. La conduttrice televisiva, che doveva fare da madrina alla tradizionale parata dell'orgoglio Lgbt in programma per il 29 giugno, è infatti stata accantonata a seguita della polemica esplo

Amici 18 - il bilancio : pongoregolamento rulez - Maria battuta da Milly e Ricky Martin come Mark Caltagirone : Con la puntata di stasera si conclude una complicata diciottesima edizione di Amici. Il programma di Maria De Filippi, pur confermandosi il più forte talent della televisione italiana (a differenza di X Factor e di The Voice non è un format straniero adattato in Italia, sarà un caso?), ha ribadito debolezze e storture che ormai da anni si ripetono (per una volta non faremo menzione della durata vergognosamente abnorme delle singole puntate ...

Maria De Filippi : "Ricky Martin? Grande sorpresa - bellissimo come suo marito" : Maria De Filippi, nell’intervista esclusiva rilasciata in occasione della puntata evento “Verissimo Speciale Amici”, in onda sabato 18 maggio su Canale 5, ha parlato a lungo anche dei direttori artistici che, fino a due settimane fa, hanno capitanato le due squadre del serale.prosegui la letturaMaria De Filippi: "Ricky Martin? Grande sorpresa, bellissimo come suo marito" pubblicato su Gossipblog.it 17 maggio 2019 16:36.

Ricky Martin - il dettaglio sul marito Jwan Yosef svelato dalla De Filippi a Verissimo : Maria De Filippi a Verissimo, le dichiarazioni su Ricky Martin Come anticipato dal Vicolo delle News, la prossima puntata di Verissimo dedicata ad Amici di Maria De Filippi sarà ricchissima di sorprese e di dichiarazioni interessanti. Oggi un comunicato ufficiale sull’appuntamento televisivo di domani 28 maggio ha confermato tutto aggiungendo numerosissimi dettagli sull’intervista di Silvia […] L'articolo Ricky Martin, il ...