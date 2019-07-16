Regione Lazio | stanziati 3 | 5 milioni per formazione operatori audiovisivi

BarillariM5S : Il Fondo di Dotazione della Regione Lazio è l'unico in Italia ad essere in negativo per 889.922.370,26 €. Tutti vog… - BarillariM5S : Nicola Zingaretti, Luglio 2019, Regione Lazio. TOTALE DEBITO NON RECUPERABILE: -€ 889.922.370,26€ Ecco resi pubblic… - BarillariM5S : Importante riunione al Ministero della Salute. Trattiamo l'emergenza relativa al fondo di dotazione negativo x 1 mi… -
Regione Lazio - Giannini : Zingaretti chiude ospedali e centri impiego - servono dimissioni : Roma – “Lo avevamo segnalato gia’ lo scorso 5 febbraio: soffitti crollati, infiltrazioni d’acqua ovunque, calcinacci nei corridoi e cavi elettrici scoperti. Ebbene, cinque mesi dopo, Zingaretti raddoppia il disagio e chiude ‘momentaneamente’ il centro per l’impiego regionale in via Decio Azzolino 7 a Primavalle provocando un grave disservizio per centinaia di migliaia di utenti in cerca di lavoro e per ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI; QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA PRENESTINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LEGGERI RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; ANCORA CODE INVECE SULL’AURELIA TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA IN DIREZIONE Roma; SULLA VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI TRA LABARO E VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN GRADUALE RIPRESA. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA; CODE PER INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO RomaNO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE; SUL TRATTO INTERNO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 09:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E CASAL DEL MARMO, TRA A91 E PONTINA E, AVANTI ANCORA, TRA PRENESTINA E NOMENTANA; TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 08:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA E AURELIA, TRA A91 E PONTINA E, AVANTI ANCORA, TRA PRENESTINA E NOMENTANA; TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 08:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA E AURELIA, TRA A91 E PONTINA E, AVANTI ANCORA, TRA PRENESTINA E NOMENTANA; TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24; FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 16 LUGLIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24; FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA PRENESTINA E LA CASILINA; SULLA CASILINA SI RALLENTA TRA LA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA; RALLENTAMENTI SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 19.20 FEDERICO ASCANI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E L’APPIA MENTRE IN INTERNA TRA BUFALOTTA CASILINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA COLOMBO CODE TRA RACCORDO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA SULLA PONTINA CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 19.20 FEDERICO ASCANI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E L’APPIA MENTRE IN INTERNA TRA BUFALOTTA CASILINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA COLOMBO CODE TRA RACCORDO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA SULLA PONTINA CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 18.20 FEDERICO ASCANI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA CASILINA MENTRE IN INTERNA TRA LABARO E APPIA SULL’A24 Roma-TERAMO RALLENTAMENTI TRA MANDELA E ROVIANO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA COLOMBO CODE TRA RACCORDO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E RACCORDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 18.20 FEDERICO ASCANI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA CASILINA MENTRE IN INTERNA TRA LABARO E APPIA SULL’A24 Roma-TERAMO RALLENTAMENTI TRA MANDELA E ROVIANO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA COLOMBO CODE TRA RACCORDO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E RACCORDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 15 LUGLIO 2019 ORE 17.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E CASILINA SULL’A24 Roma-TERAMO RALLENTAMENTI TRA MANDELA E ROVIANO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SEMPRE SULL’A24 MA SUL TRATTO URBANO CODE TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI ...