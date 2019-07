Regione Lazio | stanziati 3 | 5 milioni per formazione operatori audiovisivi

romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2019) Roma – “L’audiovisivo rappresenta uno dei grandi asset di sviluppo della nostra, un settore al quale sono stati dedicati investimenti mirati e che ci hanno permesso di diventare la secondain Europa per produzioni di cinema e audiovisivo. Oggi abbiamo presentato – insieme a Ass.For.SEo, soggetto attuatore della sovvenzione globale MOViE UP- tre nuovi bandi legati alladeglidell’audiovisivo per garantire al settore un’ulteriore crescita a livello nazionale e internazionale. Si tratta di interventi per complessivi 3,5di euro che permetteranno la partecipazione dei lavoratori a azioni formative e seminari per aggiornare e accrescere le loro conoscenze; per lo sviluppo di competenze utili all’internazionalizzazione del settore, supportando la permanenza all’estero dei lavoratori. Infine, per ...

BarillariM5S : Il Fondo di Dotazione della Regione Lazio è l'unico in Italia ad essere in negativo per 889.922.370,26 €. Tutti vog… - BarillariM5S : Nicola Zingaretti, Luglio 2019, Regione Lazio. TOTALE DEBITO NON RECUPERABILE: -€ 889.922.370,26€ Ecco resi pubblic… - BarillariM5S : Importante riunione al Ministero della Salute. Trattiamo l'emergenza relativa al fondo di dotazione negativo x 1 mi… -