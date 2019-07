Re Cristiano Ronaldo è tornato E la Juventus scatta

La Juventus riabbraccia Cristiano Ronaldo - entusiasmo fra i tifosi : TORINO - Cristiano Ronaldo "is back". Il fuoriclasse portoghese, finite le vacanze, ha raggiunto oggi la Continassa assieme a Blaise...

Juventus - è arrivato Cristiano Ronaldo : grande folla ad accoglierlo [VIDEO] : Come previsto, anche Cristiano Ronaldo si è unito ai compagni della Juventus per iniziare la preparazione. Il fuoriclasse portoghese, finite le vacanze, ha raggiunto oggi la Continassa assieme a Blaise Matuidi per sottoporsi ai tradizionali test di inizio stagione prima di unirsi al gruppo guidato da Maurizio Sarri. grande entusiasmo fra i tifosi: in centinaia hanno accolto CR7 al suo arrivo. Di seguito, alcuni video direttamente dal ...

Juventus - terzo giorno di ritiro : domani 13 luglio primo allenamento per Cristiano Ronaldo : terzo giorno di ritiro per la Juventus, che oggi ha svolto una doppia sessione di lavoro. I bianconeri, questa mattina, sono scesi in campo verso le 10 e hanno lavorato per lo più sulla parte atletica. Al termine dell'allenamento i giocatori sono rimasti al JTC per il pranzo e per il riposo pomeridiano. Infatti, la squadra ha la possibilità di soggiornare nel nuovo J Hotel che aprirà anche al pubblico il 24 agosto. Dopo la siesta post pranzo la ...

Neymar diserta ritiro PSG e vola a Torino da Cristiano Ronaldo per girare uno spot : La Serie A è uno dei campionati più attivi dal punto di vista del calciomercato: Inter, Napoli e Juventus infatti stanno lavorando molto per rafforzare le loro rispettive rose, non solo per ambire a vincere il campionato ma anche per essere competitive in Champions League. L'Inter ad esempio, in attesa dei possibili arrivi di Dzeko e Lukaku, ha ufficializzato Godin, Lazaro, Sensi e a breve annuncerà Barella. Il Napoli invece, dopo Manolas, ...

Cristiano Ronaldo premia la Juve : titolo a +128% da luglio 2018 : Il titolo Juve è stato di attualità nel periodo che ha segnato l’attesa per l’ufficialità del nuovo allenatore. Quando, grazie anche all’effetto Guardiola, i bianconeri si sono resi protagonisti di un balzo in avanti recuperando il terreno perso dopo l’esclusione dalla Champions ad opera dell’Ajax. Corsa che ha poi subito una battuta d’arresto dopo l’annuncio di Maurizio Sarri come successore di ...

Juventus - domani la ripresa : l’elenco dei convocati - Cristiano Ronaldo rientra il 13 : Il 10 luglio inizierà ufficialmente la nuova stagione della Juventus, i bianconeri avranno il compito di confermarsi come Campioni d’Italia, curiosità nel vedere all’opera il nuovo allenatore Maurizio Sarri. Ronaldo e Matuidi si uniranno al gruppo sabato 13 luglio e nelle prossime settimane si aggregheranno anche i calciatori impegnati con le Nazionali. Si preannuncia una giornata scoppiettante in casa Juventus con ...

Play it Cool : arriva in Italia il nuovo profumo di Cristiano Ronaldo : CR7 Play IT Cool: il nuovo profumo di Cristiano Ronaldo arriva in Italia Play It Cool, la nuova fragranza del campione mondiale Cristiano Ronaldo è finalmente arrivata sul mercato Italiano. Distribuita dall’azienda veneta Mavive Spa, la nuova eau de toilette maschile colpisce con le sue note fresche e frizzanti. Una creazione olfattiva pensata per i più giovani, da qui il suo nome “Play it Cool” – scritta fatta a mano da Ronaldo stesso ...

Juventus - la spalla di Cristiano Ronaldo potrebbe arrivare dal City : piace Gabriel Jesus : La Juventus inizierà mercoledì 10 luglio la preparazione estiva alla Continassa, successivamente partirà per la tourneé asiatica che la vedrà impegnata in alcuni importanti match di International Champions Cup. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato e si attende a giorni la possibile definizione della trattativa che dovrebbe portare il difensore centrale De Ligt alla Juventus. Come è noto però i bianconeri dovranno pensare a ...

Francis Obikwelu su Cristiano Ronaldo : 'Non è mai stato esplosivo come adesso' : Cristiano Ronaldo è un calciatore che ha dimostrato di avere sempre voglia di superare record e vincere nuovi trofei. Il segreto del suo successo è stato oggetto di un'intervista che il suo amico Francis Obikwelu ha rilasciato a Fox Sports. L'ex velocista, vice campione olimpico di Atene 2004, saltuariamente viene contattato da CR7 perché quest'ultimo, avendo una cura maniacale del suo corpo, ci tiene ad allenarsi con lui. Ultimamente il numero ...

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo si godono le vacanze : Georgina Rodriguez ha postato diverse foto in compagnia del suo compagno Cristiano Ronaldo e dei loro figli. La sexy fidanzata del fuoriclasse della Juventus sta conquistando sempre più seguaci su Instagram\\ Georgina Rodriguez è forse la wag più seguita e chiacchierata del mondo del calcio. La sexy compagna del fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo, infatti, ha molto seguito sui social dove vanta oltre 12 milioni di ...

Allenamento speciale per Cristiano Ronaldo : scatti da ‘primatista’ con il campione Obikwelu [VIDEO] : Cristiano Ronaldo mette il turbo: Allenamento col primatista europei dei 100 metri in vacanza per il portoghese della Juventus Allenamento… turbo per Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese non si ferma mai, nemmeno in vacanza e in vista del ritorno in campo con la Juventus continua a lavorare sodo per mantenersi in splendida forma. Il calciatore della Juventus è stato oggi in pista con un grande campione, Francis Obikwelu, ...

Cristiano Ronaldo – Vacanza sì - ma continua l’allenamento : maestro d’eccezione [VIDEO] : Cristiano Ronaldo non perde l’abitudine di correre. Neppure in Vacanza. Il portoghese si tiene in forma con gli scatti con un maestro d’eccezione: Francis Obikwelu, nigeriano, ma naturalizzato portoghese. Il primatista europeo nei 100 metri è grande amico dell’attaccante, che sul suo profilo Instagram pubblica un video in cui si allena con lui. In basso il VIDEO dell’allenamento di Cristiano ...

Juventus - De Ligt in bianconero grazie anche a Cristiano Ronaldo (RUMORS) : Settimana prossima potrebbero arrivare importanti ufficialità da parte di molte società di vertice della Serie A. Dall'Inter al Napoli, fino alla Juventus, si attendono novità importanti in tema soprattutto di arrivi. La società di Suning potrebbe ufficializzare Lazaro dall'Hertha Berlino e Dzeko dalla Roma, mentre il Napoli annunciare Manolas (possibile già questo fine settimana) e James Rodriguez. anche la Juventus è molto attiva e potrebbe ...

Real Madrid - Kroos sorprende : “La cessione di Cristiano Ronaldo ha fatto felici tutti…” : Il centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos, ha concesso un’intervista alla ‘Sport Bild‘ parlando del suo futuro ma anche di Cristiano Ronaldo, quest’anno alla Juve dopo aver vinto tutto in Spagna. Sorprendono un po’ le parole del calciatore tedesco in merito all’asso bianconero, soprattutto per quella che era la volontà del portoghese: “Cristiano Ronaldo via? Sarebbe strano se non si sentisse la ...