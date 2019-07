Quarta Repubblica | Nicola Porro ridicolizza chi vuole far fuori Salvini con Savoini e la

Sondaggio di Renato Mannheimer a Quarta Repubblica : "Ong - cosa ne pensano gli italiani" : Gli italiani hanno le idee ben chiare sulle Ong che soccorrono i barconi carichi di migranti nel Mediterraneo e li portano a Lampedusa. Secondo il Sondaggio di Renato Mannheimer illustrato in diretta a Quarta Repubblica di Nicola Porro, sei intervistati su dieci ritengono che le organizzazioni non g

Quarta Repubblica ricostruisce in studio la tavolata del Russiagate. Ma gli attori sono muti : Ultima puntata stagionale con sorpresa per Quarta Repubblica che, proprio in coda, mette in scena la ricostruzione “in carne ed ossa” del Russiagate.Nessuna prova recitativa, a differenza dei precedenti di santoriana memoria, bensì una presenza muta di fronte ad una tavola apparecchiata.prosegui la letturaQuarta Repubblica ricostruisce in studio la tavolata del Russiagate. Ma gli attori sono muti pubblicato su TVBlog.it 16 luglio 2019 04:15. ...

Quarta Repubblica Anticipazioni : stasera Di Maio - Tria e il mondo delle Ong : Per l'ultimo appuntamento, stasera, intervista a Luigi Di Maio, Giovanni Tria e un'inchiesta sul mondo delle Ong.

Quarta Repubblica - Angela Azzaro si ribella al pubblico : "Chiamate solo quelli che la pensano in un certo modo" : L’ospite che si ribella al pubblico. Accade a Quarta Repubblica, con Angela Azzaro decisa ad affrontare a muso duro la platea che – a suo dire – parteggerebbe a senso unico.Si parla di sbarchi e immigrazione e l’approfondimento non può che concentrarsi su Carola Rakete. Daniele Capezzone lancia l’affondo contro il capitano della Sea Watch 3, ricevendo applausi scroscianti, sul fronte opposto c’è invece la giornalista del Dubbio chiamata fin ...

Quarta Repubblica Anticipazioni : stasera Matteo Salvini - le Ong e lo scandalo Csm : stasera intervista a Matteo Salvini sul caso delle navi Ong, reportage sull'immigrazione in Europa e approfondimento sullo scandalo Csm.

Quarta Repubblica Anticipazioni : stasera Matteo Salvini - Alessandro Di Battista e Romano Prodi : Temi principali della puntata il caso della nave Sea Watch 3, le dichiarazioni esclusive di Alessandro di Battista del Movimento 5 Stelle, intervista esclusiva a Romano Prodi.

Quarta Repubblica Anticipazioni : Europa e Matteo Salvini : Temi principali della puntata il braccio di ferro tra Europa e governo italiano, il viaggio di Salvini in America, lo scandalo Procure, le tangenti per lo stadio della Roma e le misure anti-ghetto in Danimarca.

Alessandro Sallusti a Quarta Repubblica : "Magistrati irresponsabili - fanno molta paura. Qual è l'unica difesa" : "L'intercettazione sarebbe uno strumento efficace se fosse nelle mani di persone responsabili ma non tutti i magistrati sono uguali e Luca Palamara è più uguale degli altri o come già Cossiga lo definì, un tonno ignorante". Alessandro Sallusti, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4, e

Vittorio Sgarbi contro il Csm : "Il migliore dei magistrati ha la rogna". Il tweet dopo Quarta Repubblica : Vittorio Sgarbi demolisce la magistratura e su Twitter commenta la puntata di ieri, 17 giugno, di Quarta Repubblica, il talk show economico condotto da Nicola Porro:"#QuartaRepubblica Scandalo Csm: il migliore (dei magistrati) ha la rogna.@QRepubblica @NicolaPorro @stampaSgarbi @nino_ippolito". Leg

Quarta Repubblica Anticipazioni : lo scandalo Procure e l'inchiesta esclusiva sulle Ong : Temi principali della puntata lo scandalo Procure e l'inchiesta esclusiva sulle Ong. Ma si parlerà anche del ritorno di Amanda Knox in Italia.

Quarta Repubblica con Nicola Porro si allunga ed è confermato anche nella prossima stagione (Anteprima Blogo) : E' stata senza dubbio una delle scommesse vinte nell'area informazione di Mediaset di questa stagione televisiva. Il riferimento è a Quarta Repubblica, il programma di attualità politica che sta andando tuttora in onda nella prima serata del lunedì su Rete 4.nella rivoluzione dei programmi di informazione voluta da Mediaset in questa stagione tv che ha visto come suo perno centrale Rete 4, il programma ideato, condotto e diretto da Nicola ...

Quarta Repubblica - Sallusti sdogana la 'pecorina'. E Bersani non trattiene la risata : Nella tv dove tutto è sdoganato, tra talk dedicati agli scambi di coppia e approfondimenti sull’universo del porno, ci pensa Alessandro Sallusti a rompere l’ultimo tabù. “Volevo dire alla Maglie che sembra che lei sia per andare in Europa a schiena dritta, mentre io ed altri per andare in Europa alla pecorina. Il problema non è la posizione del corpo, ma la testa”. Accade a Quarta Repubblica, nel bel mezzo della discussione sulle decisioni ...

Quarta Repubblica Anticipazioni : gli ospiti e i temi della puntata di stasera : In studio Luigi Bersani e Carlo Calenda, si parlerà di ballottaggi, legge sulla legittima difesa e immigrazione.

Report e Quarta Repubblica Anticipazioni : le puntate in onda stasera : stasera, 3 giugno, Report su Rai3 e Quarta Repubblica su Rete4 parleranno di attualità e politica: ecco tutte le Anticipazioni sui temi trattati.