meteoweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019) “volta che si verifica un forte terremoto nelci viene posta la domanda se la sismicità a scala globale stia aumentando. Sicuramente sta aumentando la comunicazione degli eventi che vengono registrati ovunque dalle reti mondiali; fino a non molti anni fa la notizia di un terremoto in Indonesia o in Papua Nuova Guinea non sarebbe mai stata ripresa dai media,” spiega Carlo Meletti, INGV – Pisa, in un approfondimento sul blog INGV. “Se poi consideriamo che ad un forte terremoto che si genera in mare si lega la paura che possa verificarsi uno tsunami (visto le drammatiche vicende di Sumatra 2004 e Giappone 2011), si comprende questa aumentata attenzione per i fenomeni sismici. Resta il fatto che è diffusa una percezione di aumentata sismicità che si starebbe verificando da qualche. Come ricercatori la risposta che possiamo dare è quella contenuta ...

a_rusty_tinman : RT @INGVterremoti: Quanti terremoti avvengono ogni anno nel mondo? - matteocannito : RT @INGVterremoti: Quanti terremoti avvengono ogni anno nel mondo? - maupollino : RT @INGVterremoti: Quanti terremoti avvengono ogni anno nel mondo? -