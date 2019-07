PS4 | disponibile il nuovo aggiornamento di sistema 6 72

Fifa 19 Patch 1.16 – Title Update 15 : nuovo aggiornamento disponibile su anche su PS4 ed Xbox : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, è già disponibile dal 9 luglio per la versione PC ed arriverà nei prossimi giorni anche su PS4 ed Xbox One. Sono state effettuate una serie di modifiche che puntano a migliorare la reattività del gioco online, modifiche che saranno alla base anche di ciò che […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.16 – Title Update 15: nuovo aggiornamento disponibile su anche su PS4 ed ...

Fifa 19 Patch 1.15 – Title Update 15 : nuovo aggiornamento disponibile su PC in arrivo su PS4 ed Xbox : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, è già disponibile dal 9 luglio per la versione PC ed arriverà nei prossimi giorni anche su PS4 ed Xbox One. Sono state effettuate una serie di modifiche che puntano a migliorare la reattività del gioco online, modifiche che saranno alla base anche di ciò che […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.15 – Title Update 15: nuovo aggiornamento disponibile su PC in arrivo su PS4 ...

Il tema dinamico di Crash Team Racing Nitro-Fueled è disponibile gratuitamente su PS4 : A chi non piace un tema dinamico per PlayStation 4, per giunta gratuito? Ultimamente ne sono stati pubblicati diversi e Crash Team Racing Nitro-Fueled è il nuovo gioco che riceve un tema di questo tipo, segnala Pushsquare. Il nuovo tema dinamico, chiamato "The Race Is On", è disponibile per il download sia in Nord America che in Europa.Il tema riproduce la musica dell'apprezzato remake di Beenox e mostra una versione animata della key art del ...

Super Neptunia RPG disponibile da oggi su PS4 e Nintendo Switch : Il mondo 2D è finalmente giunto nel nostro! Super Neptunia RPG è ora disponibile in Europa per PlayStation 4 e Nintendo Switch. Questo è l’ultimo capitolo della serie Neptunia da quando ha avuto inizio quasi un decennio fa. La versione PS4 avrà due CG leggermente modificati. La versione Nintendo Switch conterrà tutti i CG originali. Il gameplay per tutte le piattaforme non è stato modificato ...

Judgment : ora disponibile il nuovo videogioco per PS4 : La ricerca della verità di Takayuki Yagami avrà fine solo quando sarà lui a deciderlo. Ma l’inizio della ricerca parte ora, in quanto Judgment è già disponibile per PS4! I Ryu Ga Gotoku Studios hanno l’onore di presentare Judgment, la storia di un avvocato caduto in disgrazia che cerca la redenzione in un mondo pieno di corruzione e disperazione. Il detective Takayuki Yagami dovrà utilizzare sistemi di investigazione innovativi per ...

Cyberpunk 2077 : disponibile un nuovo tema gratuito per PS4 : In attesa di Cyberpunk 2077 possiamo addobbare la dashboard della nostra PS4 a dovere, scaricando il nuovo tema gratuito reso disponibile dai ragazzi di CD Projekt Red.Come riporta Pushsquare infatti, un nuovo tema per PS4 è ora scaricabile gratuitamente, ed è dedicato interamente all'attesissimo Cyberpunk 2077. Per poterlo scaricare, come per tutti i temi pubblicati per PS4, basterà entrare nel PS Store ed cercarlo nell'apposita sezione. ...

Cyberpunk 2077 : disponibile un nuovo tema dinamico gratis per PS4 : In attesa di Cyberpunk 2077 possiamo addobbare la dashboard della nostra PS4 a dovere, scaricando il nuovo tema gratuito reso disponibile dai ragazzi di CD Projekt Red.Come riporta Pushsquare infatti, un nuovo tema dinamico per PS4 è ora scaricabile gratuitamente, ed è dedicato interamente all'attesissimo Cyberpunk 2077. Per poterlo scaricare, come per tutti i temi dinamici pubblicati per PS4, basterà entrare nel PS Store ed cercarlo ...

Samurai Shodown è disponibile da oggi su PS4 e Xbox One : Rivivi il classico gameplay in tutta la sua squarciante gloria con Haohmaru, Genjuro e tanti altri che, ancora una volta, si sfidano a colpi di lame! La giornata odierna segna il tanto atteso ritorno su console di Samurai Shodown, il franchise precursore dei picchiaduro con combattimento all’arma bianca! Segnando la prima uscita della serie dal 2008, e ben 25 anni dal rilascio del gioco originale,Samurai Shodown torna con ...

Judgment disponibile da oggi in esclusiva PS4 : La ricerca della verità di Takayuki Yagami avrà fine solo quando sarà lui a deciderlo. Tuttavia, la tua avventura inizia ora, perché Judgment, l’attesissimo thriller poliziesco di Ryu Ga Gotoku Studio, è ora disponibile per PlayStation 4! Dai creatori dell’acclamata serie di Yakuza: Ryu Ga Gotoku Studios presenta Judgment, la drammatica storia di un avvocato caduto in disgrazia che cerca la ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled è disponibile da oggi su Nintendo Switch - PS4 ed Xbox One : Attraverso un comunicato stampa Activision annuncia che Crash Team Racing Nitro-Fueled è disponibile a partire da oggi su Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.Verranno aggiunti nuovi contenuti stagionali gratuiti per tutti gli acquirenti il 3 luglio, quando verrà lanciato Crash Team Racing Nitro-Fueled Grand Prix. Di seguito potete dare uno sguardo al comunicato stampa completo.Crash è pronto per essere guidato dai fan in gare ...

UNDERWORLD ASCENDANT disponibile da oggi su PS4 : UNDERWORLD ASCENDANT, il videogioco firmato dallo studio indie OtherSide Entertainment è finalmente disponibile in formato digitale per PlayStation 4 sul PlayStation Store. Questo action-RPG, edito da 505 Games, sarà inoltre presto disponibile anche per Xbox One sul Xbox Games Store. Entrambe le versioni saranno acquistabili a un prezzo di €29.99. UNDERWORLD ASCENDANT è un RPG ...

Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry disponibile per PS4 e Nintendo Switch : Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry è ora disponibile per PlayStation 4 e Nintendo Switch. Dopo aver conquistato il cuore dei giocatori PC lo scorso novembre, il fascino inimitabile di Larry Laffer arriva finalmente su Play Station 4 e Nintendo Switch. Signore, sono tornato in affari! La mia nuova avventura, Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry, mi porta – qualunque sia il percorso o il ...

DRAGON STAR VARNIR disponibile da oggi su PS4 : L’epico JRPG, DRAGON STAR VARNIR, è ora disponibile in edizione fisica in Europa per PlayStation 4! Ambientato in un mondo in cui le streghe sono condannate a dar vita a dei draghi, un uomo incaricato di dar loro la caccia trova presto il proprio destino intrecciato con quello dei suoi ex nemici. Sconfiggi i draghi in combattimenti a turni, usando diversi livelli, trasformazioni e altro per indebolirli e assimilare ...

DRAGON STAR VARNIR disponibile da oggi su PS4 : L’epico JRPG, DRAGON STAR VARNIR, è ora disponibile in edizione fisica in Europa per PlayStation 4! Ambientato in un mondo in cui le streghe sono condannate a dar vita a dei draghi, un uomo incaricato di dar loro la caccia trova presto il proprio destino intrecciato con quello dei suoi ex nemici. Sconfiggi i draghi in combattimenti a turni, usando diversi livelli, trasformazioni e altro per indebolirli e assimilare ...