Prestipino | Salvini per fini elettorali strumentalizza animali

(Di martedì 16 luglio 2019) Roma – “Pieno sostegno alle associazioni che sostengono glirandagi e in difficolta’, in particolare in questi mesi estivi, ma il vice premierla deve smettere dirle”. Lo ha dichiarato Patrizia, deputata del Partito democratico. “Domani, ad esempio- ha continuato- nella sua improvvisa escalationsta,sara’ al Gattile del Verano a Roma per visitare la struttura che ospita la piu’ grande colonia di gatti della Capitale. Un’iniziativa, come si apprende dal Viminale, che fa seguito allo stanziamento da parte del ministero dell’Interno di un fondo da 1 milione di euro per la prevenzione e il contrasto al maltrattamento degli. Un’iniziativa lodevole, senza ombra di dubbio. Peccato che la tiri fuori dal cilindro proprio ora che deve distogliere l’attenzione dei ...

