Pressione alta | i batteri intestinali che la regolano

Alta Pressione in rialzo - da metà settimana rimonta dell'anticiclone e torna ilcaldo : Roma - Dopo l'attuale fase di maltempo l'anticiclone delle Azzorre proverà a estendersi nuovamente verso l'Europa centrale e l'Italia e in buona parte ci riuscirà ma sul nord Atlantico una tenace depressione centrata sul Regno Unito gli darà filo a torcere. Le perturbazioni associate al vortice riusciranno infatti a scalfire il promontorio anticiclonico sul suo bordo settentrionale portando un po' di ...

Pressione alta e colesterolo : gli effetti del cumino nero per abbassarli : Preziosissimo e ancora poco conosciuto, può essere l’arma vincente, del tutto naturale, nella battaglia contro Pressione alta e colesterolo, e non solo. Stiamo parlando del cumino nero, un seme di cui, già nell’antichità, erano note le proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e antibatteriche. La spezia era considerata così preziosa che il faraone Tutankamon, nella sua tomba, volle portarsi anfore ricolme di olio di cumino nero, di cui ...

Pressione alta : come abbassarla in modo naturale con una semplice tisana : Numerose persone soffrono di Pressione alta: l’ipertensione è una patologia molto diffusa, spesso determinata da un’alimentazione errata, che determina un’innalzamento della Pressione del sangue nelle arterie, con un conseguente aumento del lavoro del cuore. Normalmente la Pressione arteriosa si misura tenendo in considerazione due parametri: le sistole, o la contrazione, e le diastole, il movimento di rilassamento. Di solito ...

Pressione alta - dieta vegetariana per abbassarla : dieta vegetariana contro la Pressione alta. La Pressione alta è una patologia frequente che può portare a serie di complicazioni se non viene curata.

Pressione alta - gli effetti dell’ibisco per abbassarla e come usarlo : Fattore di rischio cardiovascolare tra i più rilevanti, la Pressione alta può essere prevenuta e tenuta sotto controllo grazie ad alcuni rimedi naturali, come per esempio l’ibisco. Questa pianta, nota anche con il nome latino di Hibiscus Sabdariffa, può essere utilizzata per preparare un infuso ricco di antociani e dal forte potere antiossidante. Le sue proprietà, come già detto, riguardano anche la capacità di tenere sotto controllo i ...

Pressione alta - come abbassarla eliminando zuccheri e carboidrati raffinati : La Pressione alta rappresenta uno dei principali fattori di rischio per la salute cardiovascolare. Secondo uno studio del 2014 – pubblicato sulle pagine del The American Journal of Cardiology – un’alimentazione ricca di zuccheri raffinati può avere un impatto a dir poco negativo sui valori della Pressione arteriosa. I risultati di questa ricerca hanno ribaltato quella che per molto tempo è stata considerata una granitica ...

Pressione alta : sudore e cefalea - i sintomi dell’ipertensione endocrina : Quando si parla di ipertensione endocrina, si inquadra una condizione in cui l’eccessiva Pressione arteriosa è determinata da una produzione eccessiva di ormoni da parte delle ghiandole endocrine. Si tratta di una condizione clinica annoverabile nell’elenco delle ipertensioni secondarie, ossia quelle riconducibili a uno specifico fattore causale. Tra le cause più frequenti di ipertensione endocrina troviamo l’iperaldosteronismo ...

Pressione alta col caldo : cosa fare per non rischiare : La Pressione alta è tra i fattori di rischio cardiovascolare più importanti. Con il caldo estivo, può rivelarsi fastidiosa da gestire. In estate, si tende infatti ad avere a che fare con frequenti sbalzi dei valori della Pressione. Generalmente, durante i mesi della bella stagione la Pressione tende ad alzarsi soprattutto di notte. Per fortuna, esistono diversi consigli per affrontare questa situazione e per evitare problemi fisici. In primo ...

Pressione alta - cessata la vendita di un noto farmaco per l’ipertensione : l’avviso di AIFA e Ministero della Salute : L’Agenzia Italiana del farmaco, come si legge in una nota del Ministero della Salute, fornisce le seguenti informazioni circa la disponibilità del medicinale Catapresan®, indicato nel trattamento di tutte le forme di ipertensione arteriosa. Il titolare AIC Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. ha comunicato ad AIFA, ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2006, in data 12 aprile 2019 la propria decisione di cessare ...

Come abbassare la Pressione alta con un alimento dal sapore “pungente” : La rucola aiuta a combattere l’ipertensione e le malattie cardiovascolari grazie ad un principio attivo in grado di abbassare la pressione arteriosa che conferisce a questa insalata proprio il suo caratteristico sapore pungente. La scoperta arriva dall’Università di Pisa dove un team di farmacologi guidato dal professore Vincenzo Calderone ha condotto lo studio in collaborazione con le università di Firenze e “Federico II” di Napoli e il ...

Meteo Protezione Civile domani : ancora alta Pressione e caldo intenso : Nella giornata di domani il caldo continuerà a interessare la penisola con temperature molto elevate soprattutto sulle regioni centro-settentrionali grazie all'azione dell'anticiclone...

Pressione alta : negli under 65 le soglie di intervento per ipertensione sono più alte : “La Pressione alta e’ un fattore di rischio cardiovascolare importante, va percio’ tenuta sotto controllo. Tuttavia, quando l’eta’ avanza e inevitabilmente la Pressione tende a salire, e’ necessario tenere conto delle condizioni del paziente per individuare quali siano i valori ‘normali’ a cui tendere – osserva Alessandro Boccanelli, presidente SICGe –. Le recenti Linee Guida delle ...