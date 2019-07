Polizia di Stato - La nuova Discovery 5 mette la divisa

quattroruote

(Di martedì 16 luglio 2019) Trenta nuove5 inper celebrare trent'anni di partnership. Così, può riassumersi la cerimonia che si è svolta a Roma per la consegna delle vetture, in allestimento da ordine pubblico, destinate ai reparti mobili delladi. Risalgono, infatti, allinizio degli anni 90 le prime Defender in livrea biancoazzurra, per le esigenze delle questure e dei centri di addestramento. Il mezzo si è dimostrato versatile e ne sono stati inseriti in flotta anche esemplari in colori di serie. In, c'era uninedita versione cabrio per il trasporto della bandiera italiana in occasione di una Festa della Repubblica. Sul finire degli anni 90 è iniziata invece lera: dalle questure ai reparti mobili, dalle squadre nautiche alladi frontiera, la vettura ha avuto numerosi impieghi operativi, vantando anche allestimenti specifici a seconda delle ...

