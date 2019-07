Pistoia | auto precipita nel fiume | due morti Dramma a Candeglia | cause da chiarire

Pistoia - auto sfonda protezione e vola nel fiume : due morti : La vettura ha sfondato una ringhiera in in via di Santomoro, a Pistoia, ed è precipitata nel torrente Bure. Niente da fare per i due occupanti: l'uomo è morto all'istante, la donna durante i tentativi di rianimazione attuati dal personale sanitario del 118.Continua a leggere