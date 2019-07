Peugeot - Nei luoghi del Leone con la 508 e la sua antenata

quattroruote

(Di martedì 16 luglio 2019) Capire presente e futuro del, in un viaggio alla scoperta die sapori della Franca Contea, dove la storia dellaha avuto inizio. Un angolo di Francia che s'incunea tra Svizzera e Germania, a Sud-ovest di Mulhouse (sede della Cité de l'Automobile, uno dei più grandi musei di auto al mondo) ricca di scorci, di borghi e di tradizioni culinarie che ne fanno una meta interessante per appassionati di auto e non solo. Compagna di questo itinerario nella storia delè la 508, che in questa seconda generazione si conferma una valida alternativa alle tedesche. Il via. Ad attenderci nellatelier-laboratorio del Museo LAventureci sono anche diversi esemplari della sua504, come la V6 Coupé del 1983, lauto con cui prende il via il nostro percorso, tra i clacson di saluto degli abitanti di Sochaux, città natale del. Ci accompagna nel breve tragitto ...

kocis60 : @peugeotitalia portata subito in concessionaria mi e stato detto che sono gli ammortizzatori. Ora la domanda è ques… - CL4UDIETTO : RT @LocautoDuesrl: ?? La famiglia LOCAUTO DUE diventa sempre più grande! ?? La concessionaria Peugeot Garage Chierese, con le sue sedi di CH… - LocautoDuesrl : ?? La famiglia LOCAUTO DUE diventa sempre più grande! ?? La concessionaria Peugeot Garage Chierese, con le sue sedi… -