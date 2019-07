ilgiornale

(Di martedì 16 luglio 2019) Pedro Armocida Sapete qual è ilche è appena entrato nel Guinness dei Primati per aver avuto più- ben 18 - nella storia? Incredibile ma vero si tratta di unsconosciuti di Paolo Genovese che, come accadeva nella migliore tradizione della commedia all'italiana, è scritto a 10 mani, oltre che dallo stesso regista, da Filippo Bologna, Paolo Costella, Paola Mammini, Rolando Ravello. Uscito nel 2016 in Italia ha incassato più di 17 milioni e mezzo di euro mentre è stato venduto in 85 Paesi ottenendo 500 milioni di incasso nel mondo. Lo stesso Paolo Genovese si sorprende sempre che la storia, paradossalmente semplicissima, di un gruppo di amici che a cena si mette a giocare con i cellulari - ognuno leggendo i messaggi degli altri - abbia avuto tanto successo: «Penso sia stato una sorta di autoanalisi collettiva su un momento di cambiamento ...

Italia_Notizie : Perfetti conosciutissimi. Il film italiano ha 18 remake -