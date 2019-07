Per la Lega l' asse m5s-Pd su von der Leyen è gravissimo

La Lega non vota Van Der Leyen : a Strasburgo lo scrutinio Per la nuova Commissione Ue : Dopo le timide aperture delle ultime ore dall'Europarlamento arrivano le conferme di come l'ex ministro della difesa della...

Flat tax - Di Maio : “Inaccettabile farla con gli 80 euro del bonus Renzi. Lega trovi le coPerture” : "Io non sono affezionato agli 80 euro, ma quelli non erano soldi di Renzi. Quelli sono soldi degli italiani, e se si dice ai cittadini che si toglieranno 80 euro per fare la Flat tax, o peggio aumentare l'Iva per fare la Flat tax, questo per me è inaccettabile": così Luigi Di Maio torna sulla proposta fiscale della Lega, sottolineando di "non aver ancora visto le coperture" per realizzarla.Continua a leggere

Lega e fondi russi - Salvini : «Conosco Savoini da 25anni - Persona corretta» : Il vicepremier leghista parla dei rapporti con il presidente dell’associazione Lombardia-russia, unico indagato per corruzione internazionale dalla procura di Milano

Von der Leyen : Pd - Forza Italia e M5s a favore - Lega contraria. Lei : “Sovranisti contro? Per me un premio” : Il Movimento 5 Stelle scioglie le riserve: voterà Ursula von der Leyen, candidata alla presidenza della Commissione europea perché, come avevano già dichiarato con le aperture sul salario minimo, “ha fatto suoi i punti principali del nostro programma“. Come loro anche il Pd, indeciso nei giorni scorsi, ha assicurato che voterà la ministra tedesca e così farà, come annunciato fin dall’inizio, anche Forza Italia. Ma a fare ...

Brindisi - archeologi tedeschi a Torre Guaceto cercano rePerti collegabili a Disco di Nebra : Quella che arriva da Brindisi, e precisamente dall'area marina protetta di Torre Guaceto, situata a nord del comune capoluogo, nel territorio di Carovigno, è una notizia che sicuramente farà piacere ai numerosi appassionati di archeologia. Infatti, secondo quanto riportato da Brindisi Report, un gruppo di archeologi tedeschi della Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt di Halle, questa mattina è giunto nei pressi dell'area ...

Flat tax - Di?Maio : inaccettabile farla con gli 80 euro - Lega trovi coPerture : «Per me la manovra si può fare pure domani. Io voglio abbassare le tasse iniziando ad abbassare il cuneo fiscale. Se si vuole fare la Flat tax ben venga,...

Russiagate - il Giornale ipotizza una regia occulta Per colpire Salvini e la Lega : La vicenda della presunta trattativa tra Gianluca Savoini, dirigente dell'associazione Lombardia-Russia, e fantomatici emissari russi è stata analizzata con cura da Gian Micalessin, storico inviato di guerra e firma di punta de Il Giornale, il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. Secondo la penna di Via Negri, troppe sarebbero le stranezze su come sia venuta alla ribalta la oramai nota intercettazione audio di una trattativa volta, in ...

BPer si aggiudica premio Top Legal award : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – Bper Banca si è aggiudicata nei giorni scorsi un prestigioso premio, il Top Legal award per il proprio Servizio Legale, riconosciuto quale migliore struttura Legale dell’anno per l’innovazione. I Top Legal awards, che vedono ogni anno partecipare centinaia di candidati, tra strutture Legali e professionisti, vengono assegnati da una giuria composta da numerose figure apicali provenienti dalle ...

Manovra : Di Maio - ‘Per me anche domani ma Lega trovi coPerture flat tax’ : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – “Per me la Manovra si può fare domani, l’unica cosa che non ho capito e mi rammarica: io voglio abbassare le tasse per gli italiani e lo voglio fare partendo dal taglio del cuneo fiscale, ma se si vuole la flat tax ben venga, l’unica cosa che non ho mai visto sono le coperture…”. Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio, rispondendo alle domande dei cronisti a Bologna, dove è ...

Lega Pro - accordo con la Coldiretti Per i 60 anni : anche il cibo scende in campo : Con l’inaugurazione della Limonaia all’interno della sede, uno spazio intitolato alla prima calciatrice della storia del pallone, Nettie Honeyball, e la presentazione dell’accordo con la Coldiretti ‘Campagna Amica’, sono partiti i festeggiamenti per i 60 anni della Lega Pro a Firenze. A fare gli onori di casa il presidente Francesco Ghirelli alla presenza fra gli altri del presidente della Fifa Gianni ...

Salvini scrive a prefetti : serve quadro campi abusivi Per procedere a ripristino legalità : Roma – “Questa mattina ho scritto a tutti i prefetti per avere un quadro delle presenze nei campi abusivi o teoricamente ‘regolari’ di rom, sinti e caminanti, per procedere, come da programma, a chiusure, sgomberi, allontanamento e ripristino della legalita’”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno. Salvini A prefetti: SUPERARE DEGRADO E RIAFFERMARE ...

Luigi Di Maio "pazzo come tutti i grillini" : Lega - paura Per il piano kamikaze del capo politico M5s : Nella Lega c'è molta rabbia contro il premier Giuseppe Conte e contro Luigi Di Maio. Il primo, si mormora tra i fedelissimi di Matteo Salvini, "poteva tranquillamente stare zitto, visto che non era nell'occhio del ciclone", il secondo "è pazzo come tutti i grillini. Nel giustizialismo e nella caccia

Dario Franceschini - l'uomo dell'intrigo Pd-M5s : ora si capisce Perché Lega e Matteo Salvini... : In un governo dove la tensione è alle stelle da mesi, gli echi che arrivano dalla Russia con l'inchiesta di Buzzfeed e il tavolo dei sindacati convocati al Viminale da Matteo Salvini altro non fanno che rendere sempre più irrespirabile il clima. E più a rischio il futuro del governo che ha ormai sol

Fondi ai partiti - M5s presenta pdl Per commissione d’inchiesta alla Lega. Carroccio : “Valuteremo prima il testo” : Il Movimento 5 stelle ha preparato la proposta di legge per istituire la commissione di inchiesta sui finanziamenti a tutti i partiti. E, secondo quanto previsto dal contratto, il testo sarà sottoposto dal capogruppo M5s alla Camera alla firma del capogruppo della Lega. Un gesto che arriva nel bel mezzo delle tensioni per il caso dei presunti finanziamenti di Mosca ai leghisti e dopo che il Pd aveva provocato proprio i grillini su questo fronte. ...