Paura per Costantino Della Gherardesca si frattura di due costole

“Ci hanno salvato!”. Si ribalta con la moto d’acqua : Paura per la bella showgirl : Anche Wanda Nara può vivere qualche disavventura. La moglie-agente di Mauro Icardi, è con la sua famiglia nella villa sul lago di Como. Con alcuni amici, ha deciso di fare un giro del lago con la sua moto d’acqua, ma qualcosa è andato storto, e così tutti sono finiti in acqua. Su Instagram Wanda Nara ha postato i video del recupero delle moto da parte dei soccorritori e del loro ritorno a terra, bagnati e un po’ spaventati, su un gommone di ...

Salmo - Paura al concerto di Molfetta : cede una transenna ma il rapper riesce a calmare il pubblico evitando incidenti : Domenica sera alla banchina di San Domenico di Molfetta c’erano 5mila persone che stavano assistendo al concerto sold-out di Salmo. La serata stava proseguendo come da programma quando all’improvviso c’è stato un incidente: una transenna ha infatti ceduto, non reggendo al peso di tutti i giovani che si stavano scatenando con il pogo in platea. Il pubblico era formato infatti soprattutto da giovanissimi, tanti accompagnati dai ...

Luigi Di Maio "pazzo come tutti i grillini" : Lega - Paura per il piano kamikaze del capo politico M5s : Nella Lega c'è molta rabbia contro il premier Giuseppe Conte e contro Luigi Di Maio. Il primo, si mormora tra i fedelissimi di Matteo Salvini, "poteva tranquillamente stare zitto, visto che non era nell'occhio del ciclone", il secondo "è pazzo come tutti i grillini. Nel giustizialismo e nella caccia

Temptation Island - Massimo ha Paura di perdere la fidanzata : Nella quarta puntata di Temptation Island, la seconda coppia di cui si parla è quella formata da Massimo e Ilaria. Quest'ultima viene chiamata nel pinnettu per vedere nuove immagini del suo fidanzato: Massimo è sempre più vicino alla tentatrice Elena, fino a dirle che "ora vorrei stare senza niente, senza microfoni né telecamere". I due sono sempre più vicini, ma il bacio non arriva. Ilaria dopo aver visto quel filmato è particolarmente ...

Paura per Wanda Nara : disavventura per la moglie di Mauro Icardi : In attesa di definire il futuro dell’attaccante Mauro Icardi disavventura per la moglie ed agente Wanda Nara, la coppia riesce sempre a fare notizia anche quando si trova in vacanza, l’ultimo episodio si è verificato nella loro villa sul lago di Como. Wanda Nara è finita nelle acque del lago con la sua moto d’acqua, la stessa ‘Wags’ ha documentato l’accaduto con una serie di foto e video nelle stories ...

Paura per Giovanni Soldini nella notte - un misterioso oggetto si schianta sulla Maserati Multi 70 durante la Transpac : Giovanni Soldini e Maserati Multi 70, alle 4.30 UTC di lunedì 15 luglio, mentre viaggiavano a velocità sostenuta tra i 23 e i 24 nodi, hanno subito un forte impatto con un grosso oggetto galleggiante che ha danneggiato la prua dello scafetto di sinistra e l’ala del timone. Da bordo, Giovanni Soldini racconta: “Non abbiamo capito cosa fosse ma era molto grande, usciva dall’acqua di almeno un metro. Ha colpito con gran forza lo scafo di ...

Calciomercato - il punto – Higuain-Roma - il West Ham fa Paura. Il PSG insiste per Tonali : Nel giorno della definizione dell’affare Juve-De Ligt e del possibile allontanamento di James Rodriguez dal Napoli, il mercato tiene comunque banco. Cominciamo dalla Fiorentina, che deve risolvere la questione Chiesa, smentisce l’interessamento per Balotelli e monitora la situazione relativa a Veretout, conteso da Milan e Roma. Questi ultimi sempre sulle tracce di Higuain, la cui corte del West Ham fa però paura. Gli inglesi ...

Convulsioni - dolori articolari e muscolari : Paura per 50enne punto da “vedova nera” : Un 50enne ieri è stato punto da una “malmignatta“, un genere italiano di ragno appartenente alla famiglia della specie della “vedova nera“. L’uomo stava lavorando in un giardino in campagna quando è stato punto ad una gamba: è stato trasportato in ospedale accusando sudore, Convulsioni, dolori articolari, muscolari e all’addome. La situazione ha continuato ad aggravarsi fino a diventare ...

FOTO Giovanni Visconti - fasciature dalla testa ai piedi. Il ciclista dopo la caduta : “Avevo Paura per la milza - ho una costola rotta” : Giovanni Visconti è avvolto dalle bende nella sua casa di San Baronto, il ciclista ha pagato a durissimo prezzo la brutta caduta in cui è incappato al Giro d’Austria. Il siciliano è stato dimesso ieri dalla Uniklinikum di Salisburgo, ha una costola fratturata ma soprattutto una serie di escoriazioni e “spelature” su tutto il corpo dalle spalle alle caviglie passando per gomiti, addome, cosce come testimonia una FOTO postata sui ...

Meteo USA - l’uragano Barry tocca terra in Louisiana : 100 mila persone senza luce - Paura nel ricordo di Katrina [FOTO LIVE] : Oltre 100 mila persone sono rimaste senza corrente elettrica in Louisiana, nel sud degli Stati Uniti, a causa della tempesta Barry che si sta abbattendo sullo Stato. Nelle scorse ore, da quando la tempesta ha raggiunto la terraferma, sono state evacuate diverse centinaia di persone. La tempesta, quando ha toccato la terraferma in Louisiana, ha perso potenza. E’ stato declassato a tempesta tropicale. Secondo i dati del National hurricane ...

Ciclismo - Paura per Lorenzo Gobbo : infilzato da un pezzo di legno lungo mezzo metro : Il pezzo di legno gli aveva perforato il polmone sinistro. E' successo ai campionati europei under 23 e juniores su pista...

Paura per Lorenzo Gobbo! Il ciclista azzurro infilzato da una stecca di legno : Sono stati attimi di vero terrore quelli passati nelle scorse ore da Lorenzo Gobbo: giovane ciclista lombardo di soli sedici anni, tesserato per il GB Junior Team e impegnato in una gara dei Campionati Europei Under 23 juniores su pista. Il ragazzo, durante la prova dello "Scratch" (specialità del ciclismo su pista, che si disputa sulla distanza di 15 chilometri), è stato infatti coinvolto in un brutto incidente e cadendo è stato infilzato da un ...

Meteo - allarme negli USA per l’Uragano Barry : Trump dichiara lo “stato d’emergenza” per la Louisiana - Paura a New Orleans [MAPPE] : La tempesta tropicale Barry che incombe sul Golfo del Messico toccherà terra in Louisiana domani come uragano di 1ª categoria. A lanciare l’allarme e’ il National Hurricane Center nella sua ultima previsione Meteo sulla forza e la traiettoria della tempesta. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha approvato lo stato d’emergenza per la Louisiana, mentre la tempesta tropicale Barry si avvicina a New Orleans e nel fine ...

M5s - Renzi : “Il loro modello culturale? È il cialtronismo. L’unico collante del governo è la Paura di perdere il potere” : “Il modello culturale del M5s è basato sul cialtronismo, sul pressapochismo e sull’incompetenza”. Il senatore del Pd Matteo Renzi attacca il Movimento 5 Stelle dal palco del teatro Elfo Puccini di Milano dove si sono riuniti i Comitati di azione civile “Ritorno al futuro”. “L’unico collante che tiene insieme il governo è la preoccupazione di perdere il potere, per il resto litigano su tutto”. E sul ruolo del premier Conte, Renzi conclude: “Io ho ...