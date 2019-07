Passa alla Camera la legge sul libro e la lettura che limita gli sconti | voto bipartisan

Arrivano offerte Alitalia - la palla Passa a Mise e Ferrovie. Ma il tempo stringe : Il primo passo per la nascita della nuova Alitalia e' stato fatto. Sul tavolo di Mediobanca, advisor di Fs, sono arrivate le offerte per la costituzione della newco da parte di Atlantia, il gruppo Toto, l'azionista di maggioranza della compagnia colombiana Avianca, German Efromovich e il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Le proposte ora saranno valutate sotto il profilo industriale e finanziario da Fs, nel corso del Cda di oggi fissato ...

Mihajlovic e Vialli legati dallo stesso destino - la battaglia contro la malattia : il Passato alla Sampdoria - il presente da guerrieri : “Ho la leucemia”, è questo l’annuncio shock dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, il tecnico del Bologna ha confermato le indiscrezioni della malattia spiegando tutti i dettagli in conferenza stampa, da martedì dovrà ricoverarsi al reparto di ematologia con l’intenzione di vincere la battaglia più importante. Mihajlovic si è dimostrato sempre un leone, prima in campo poi da allenatore e adesso dovrà farlo al di ...

Chi è Marco Zanni - l'ex M5s Passato alla Lega scelto da Salvini per trattare con Von der Leyen : Classe 1986, entrato nella Lega da un anno e due mesi, l'ex M5s Marco Zanni è l'europarlamentare cui Matteo Salvini ha affidato la preparazione del cammino della Lega, che il segretario avrebbe voluto portare a diventare "partito egemone", nella 'nuova' Unione europea. Nominato l'11 marzo responsabile Esteri del partito dal consiglio federale del movimento, Zanni ha lavorato in Banca Imi, dopo gli studi bocconiani. Sono note le sue posizioni ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : come funzionano le nuove regole? Tutte le novità e cosa è cambiato rispetto al Passato : I Mondiali di Pallanuoto che scatteranno domenica 14 luglio saranno i primi con le nuove regole introdotte dalla FINA nello scorso dicembre, anche se questa non sarà la prima manifestazione in assoluto con il cambio regolamentare, dato che, al netto delle scelte delle singole federazioni nazionali e di quelle continentali, che potevano decidere se adottare fin da subito il nuovo pacchetto di regole oppure se farlo dalla prossima stagione, già la ...

L’evoluzione del nuovo Napoli Passa anche dalla prima uscita di De Laurentiis : Jeans, maglia e occhiali neri. È un Aurelio De Laurentiis versione-casual quello che si presenta alla sua “prima” con i tifosi qui a Dimaro Folgarida. Il presidente del Napoli è arrivato a sorpresa poco dopo mezzogiorno sul piazzale di Carciato, per entrare nel nuovissimo store della Kappa allestito all’esterno del campo di gioco. Accoglienza davvero calorosa quella dei tifosi presenti, a parte qualche sparuto e oramai trito e ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : il regolamento del torneo. Passaggio del turno - cosa succede in caso di arrivo a pari punti. In palio anche pass per Tokyo 2020 : Il conto alla rovescia sta per terminare: i Mondiali di Pallanuoto si svolgeranno a Gwangju, in Corea del Sud, dal 14 al 27 luglio. Il torneo femminile scatterà il 14 per esaurirsi il 26, mentre quello maschile inizierà il 15 e terminerà il 27. Il Settebello è inserito nel Girone D con Brasile, Giappone e Germania, mentre il Setterosa è inserito nel Girone D con Giappone, Cina ed Australia. regolamento DEL TORNEO Le sedici squadre di ciascun ...

Genova - dimentica per ore il cane in auto : Passanti danno l’allarme - ma l’animale muore : Un brutto episodio si è consumato nelle scorse ore a Genova. Un cane è morto dopo essere rimasto per almeno due ore chiuso in un’auto sotto al sole. È accaduto in corso Mentana, a Carignano. A quanto ricostruito, a lasciare il cane chiuso in auto – pare per una dimenticanza – è stata la sua padrona. La donna, secondo la ricostruzione degli agenti della volante, ha chiuso il cane – un golden retriever di sei anni – nella macchina parcheggiata ...

«Temptation Island 2019» : Arcangelo e l’arte del Passare dal torto alla ragione : Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019passare dalla parte del torto a quella della ragione è un’arte rara e Arcangelo la esercita alla perfezione. Se nella seconda puntata ...

Universiadi 2019 – Pallavolo : l’Italia si avvicina al Passaggio del turno - gli azzurri superano il Giappone 3-0 : Un successo, quello degli azzurri, arrivato al termine di un match dominato in lungo e in largo da parte della squadra del ct Graziosi Nella terza gara della fase a gironi, è arrivata una vittoria per 3-0 (25-22, 25-19, 25-19) ai danni del Giappone per i ragazzi di Gianluca Graziosi, che si avvicinano sensibilmente al passaggio del turno. Un successo arrivato al termine di un match dominato in lungo e in largo da parte degli azzurri, che ...

Martina Minchella - l'ex segretaria del Pd che vuole Passare alla Lega : «Salvini un vero leader» : «Matteo Salvini non devo essere io a dire che è un vero leader, lo dicono gli italiani, è il giudizio del popolo». La trentenne Martina Minchella, consigliere comunale di...

Chiamate con prefisso 216 dalla Tunisia : 2 Passaggi per difendersi dalla rinnovata truffa : Sono tornate le Chiamate con prefisso 216 dalla Tunisia. Proprio in questa mattinata del 5 luglio è capitato anche ad una SIM presente nella redazione di OM. Un tentativo di truffa già accertato in passato che tecnicamente viene definita Ping Calls e che può costituire un serio rischio per le tasche degli italiani. Il tentativo di raggiro funziona nel seguente modo: si riceve una chiamata con prefisso 216 della Tunisia. In realtà si tratta ...

Sky Sport : Per Passare alla Roma Higuain deve spalmare il suo ingaggio : Secondo Sky Sport, la Roma starebbe provando a convincere in tutti i modi Gonzalo Higuain a scegliere la Capitale per la sua prossima stagione. Lo stesso Petrachi, intervistato dal Corriere dello Sport, ha dichiarato che per il Pipit nessuna scelta sarebbe migliore della Roma. Per il passaggio ai giallorossi, però, Higuain deve spalmare il suo ingaggio da 7,5 milioni all’anno dal 2021 al 2023. Starebbe riflettendo proprio su questo. La ...

Martina Minchella - la segretaria del Pd di Viterbo che Passa alla Lega : qui si fa la storia : Dal Pd alla Lega, per Martina Minchella potrebbe essere presto realtà. L'esponente del Partito Democratico di Viterbo, nonché donna di fiducia dell'ex ministro Giuseppe Fioroni, è sempre più vicina al "salto di qualità". La Minchella, infatti, potrebbe presto unirsi al partito di Matteo Salvini. Tan

Un’estate fa : Pupo e Diana Del Bufalo alla ricerca dei successi estivi del Passato : Diana Del Bufalo Pupo e Diana Del Bufalo sono pronti a debuttare su Rai 2. A partire da stasera, il cantante e l’attrice condurranno Un’Estate Fa, nuovo programma musicale della rete diretta da Carlo Freccero che ripercorrerà la storia delle hit parade estive dal 1960 fino al 2018. Un modo per dar lustro a 58 anni di musica, a partire dall’epoca in cui, al posto di Spotify, iTunes e YouTube, i grandi successi si diffondevano ...