Parma | Hernani si presenta | ruolo | caratteristiche | motivazioni | obiettivi

(Di martedì 16 luglio 2019) “Sono molto contento di essere qui adesso, per lo sforzo che ilha fatto per avermi. Li ringrazio veramente tanto. Spero di aiutare la squadra e contribuire a portare ilpiù in alto possibile”. Sicosì, nuovo acquisto delCalcio 1913 per la stagione 2019-2020, direttamente dal ritiro di Prato allo Stelvio. Primi giorni in crociato nei quali ha già respirato l’aria di casa: “Adesso conta soltanto lavorare e portare ilalla salvezza che è il nostro obiettivo. Questa è una grande squadra, con una grande società e una grande storia che merita di ricevere le cose migliori. Con chi ho legato di più? E’ chiaro che per adesso è un po’ più facile legare con Bruno Alves che parla portoghese, ma tutti mi hanno accolto bene e anche in campo lo noto. Sono arrivato in un gruppo che si vede che è molto unito”. Chericoprein campo? “Oggi ...

