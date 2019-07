Parlamento Ue - Ursula Von der Leyen eletta presidente della Commissione | Lega contraria - decisivi i voti di M5s : A suo favore anche parte dei socialisti europei. Spaccatura tra i partiti di governo italiani: Lega contraria, M5s a favore

Ursula Von der Leyen all'EuroParlamento : 'Bisogna salvare le persone in mare' : Quella di oggi, martedì 16 luglio, è una data decisiva per il Parlamento Europeo. Ursula Von der Leyen potrebbe essere la prossima Presidente della Commissione. Il discorso di questa mattina all'Europarlamento La politica tedesca, candidata dai Ventotto, punta tutto sul sostegno delle forze pro-UE. Il discorso della Von der Leyen ha affrontato temi come tutela dei lavoratori, emergenza climatica, flessibilità fiscale e uguaglianza di genere. ...

Il discorso di Ursula von der Leyen all'EuroParlamento : Ursula von der Leyen ha citato suo padre che alla fine della sua vita diceva: “l’Europa è come un matrimonio. L'amore potrebbe non essere più forte come il primo giorno, ma diventa più profondo”. La candidata presidente della Commissione europea, nel suo discorso all'Europarlamento – che alle 18 di

Ue - il 16 luglio al Parlamento voto su Ursula von der Leyen. M5s verso il sì : “Abbiamo le stesse priorità” : Il Parlamento europeo voterà martedì 16 luglio alle 18 per l’elezione del presidente della Commissione europea. Candidata a succedere a Jean Claude Juncker è la tedesca Ursula von del Leyen, che negli ultimi giorni ha incontrato le principali famiglie politiche che siedono a Strasburgo. La sua, però, non sarà un’elezione dall’esito scontato. Per raggiungere la maggioranza di 376 eurodeputati, considerato il no dei Verdi e le ...

Ue a guida franco-tedesca - ora decisivo il Parlamento. Ursula von der Leyen alla guida della Commissione : Quattro Vertici in poco piu' di un mese, 27 ore di negoziati negli ultimi tre giorni, un'infinita' di incontri bilaterali, ma alla fine i capi di Stato e di governo sono riusciti a trovare un accordo sul pacchetto di nomine per l'Unione Europea nella prossima legislatura. La cristiano-democratica tedesca Ursula von der Leyen, attuale ministro della Difesa del governo di Angela Merkel a Berlino, e' stata indicata come futuro presidente della ...