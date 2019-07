Paolo Borsellino | gli audio inediti | La scorta solo di mattina | poi la sera sono

Mafia - Paolo Borsellino : Con l’auto blindata la mattina - libero di essere ucciso la sera : "Che senso ha essere accompagnato la mattina per poi essere libero di essere ucciso la sera?". A chiederlo è Paolo Borsellino davanti alla Commissione Parlamentare AntiMafia; era il 1984, e il magistrato lamentava di avere la scorta solo la mattina, per mancanza di autisti giudiziari. "Desidero sottolineare la gravità dei problemi che dobbiamo continuare ad affrontare… Di pomeriggio, è disponibile solo una macchina blindata. Pertanto io, ...

Cosa Nostra - Salvatore Borsellino : “Paolo è morto con la speranza nel cuore. Solo i giovani possono cambiare il paese” : Il libro Cosa Nostra spiegata ai ragazzi è stato presentato in anteprima internazionale alla XVIII edizione del Festival del Libro Possibile di Polignano a Mare (Bari). Salvatore Borsellino ha ricordato il fratello Paolo parlando dei motivi che lo hanno spinto, prendendo il testimone da suo fratello, ad incontrare i ragazzi delle scuole. Nel 1989 Paolo Borsellino parlò di mafia in un liceo del Nord Italia, a Bassano del Grappa. Quella lezione, ...

“Cosa nostra spiegata ai ragazzi” - la lezione sulla mafia di Paolo Borsellino nel libro edito da Paper First : il booktrailer : Nel 1989 Paolo Borsellino parlò di mafia in un liceo del Nord Italia, a Bassano del Grappa. Quella lezione, grazie a Paper First, è diventata un libro arricchito da documenti storici e dalla prefazione del fratello Salvatore. In uno dei passaggi in aula, quel giorno, il giudice parlò anche del ruolo e dei limiti della magistratura come possibile freno agli stretti legami tra mafia e politica. Una lezione, letta 30 dopo, quanto mai attuale. Il ...