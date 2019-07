Pallanuoto femminile | Mondiali 2019 | Italia-Giappone 9-7 Vittoria senza incantare per il

oasport

(Di martedì 16 luglio 2019) Nella seconda giornata deididi Gwangju, in Corea del Sud, l’batte per 9-7 ile vola in solitaria in vetta al Girone D in virtù delladell’Australia sulla Cina per 14-12. Per il Setterosa, privo dell’infortunata Chiappini (problema all’adduttore), grandi prestazioni di Gorlero e Bianconi (5 gol). Sotto una pioggia battente, nel primo quarto subito sciarpa vincente di Aiello, poi Gorlero fa capire chi comanda parando un rigore alle nipponiche. A metà frazione arriva il raddoppio dalla distanza di Bianconi, ma Suzuki in superiorità accorcia immediatamente. Gorlero e Miura si sfidano a colpi di parate, poi Inaba (sorella del talentuosissimo classe 2000 Yusuke, che domani sfiderà il Settebello) trova il pari. Bianconi però a 10″ dalla prima sirena trova il 3-2. Nel secondo periodo cala l’intensità ...

