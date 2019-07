Palermo | arcivescovo cita nell’omelia Berlinguer e Aldo Moro

calcioweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019), 16 lug. (AdnKronos) – “Quarant’anni fa moriva Enrico, che soprattutto negli ultimi anni della sua testimonianza politica aveva intuito la centralità della responsabilità etica e la necessità di un rinnovamento linguistico della politica. Egli diceva che ‘la questione morale …è diventata la questione politica prima ed essenziale perché dalla sua soluzione dipende la ripresa di fiducia nelle istituzioni, l’effettiva governabilità del paese e la tenuta del regime democratico’. E da dirigente e da uomo delle istituzioni si sottraeva sdegnosamente alla politica delle invettive e degli insulti: ‘Io le invettive non le lancio contro nessuno, non mi piace scagliare anatemi, gli anatemi sono espressione di fanatismo e c’è troppo fanatismo nel mondo’ . Quanto avremmo bisogno nella nostra nazione e nella nostra ...

TV7Benevento : Arcivescovo Palermo: 'Sgomento per campi concentramento libici'... - News24Italy : #Migranti: arcivescovo Palermo, 'sgomento per campi concentramento libici' - StraNotizie : Migranti: arcivescovo Palermo, 'sgomento per campi concentramento libici' -