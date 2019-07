(Di martedì 16 luglio 2019) Une unche perdono la vita in meno di 24 ore. Tragedia familiare per il cestista dell'Olimpia Milano Amedeoche in unsolo ha perso ile lo zio. Ferruccio, 61enne molto conosciuto nella città di Alba è morto stroncato da un infarto, con il papà Edoardo di 92 anni che si è spento poi nella sua abitazione sempre nella città piemontese.