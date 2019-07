Orso M49 fugge dopo la cattura È ricercato e qualcuno lo vuole abbattere

L’Orso M49 scappa dal recinto elettrificato Costa : non abbattetelo : Catturato da poche ore M49 all’alba è riuscito a scappare da una delle gabbie elettrificate allestite dai forestali e ora è nuovamente ricercato

Trentino - l'Orso M49 fugge. "Pronti ad abbatterlo" : È caccia all’orso in Trentino. Questa notte la Guardia Forestale è riuscita a catturare l'orso denominato M49 per il quale il Presidente della Provincia autonoma di Trento, il leghista Maurizio Fugatti, aveva firmato un'ordinanza di cattura per abbattere l'animale. l'orso in questione era stato etichettato come pericoloso perché si è avvicinato più volte alle zone abitate, l'ultima delle quali in una malga dove erano presenti delle persone ...

La grande fuga dell'Orso M49 : Preoccupazione e polemiche in Trentino dopo l''evasione' dell'orso bruno M49 dal Centro Casteller, a sud di Trento. Il plantigrado di tre anni era stato catturato nella val Rendena e rinchiuso in una gabbia, ma alle 5 del mattino è riuscito a scappare scavalcando una recinzione elettrica che può dare scosse da 7.000 volt e una barriera metallica alta quasi quattro metri. All'animale era stato tolto il radiocollare dopo la cattura ...

**Animali : senatore M5S denuncia Fugatti - 'no assassinio Orso M49'** : Roma, 1 lug. (AdnKronos) - Finisce in Procura la vicenda di M49, l'orso catturato la scorsa notte in val Rendena e subito dopo riuscito a fuggire dal Centro Casteller, a sud di Trento, dove era rinchiuso. Ora vige l'ordine di sparargli a vista. A sporgere denuncia contro il presidente della provinci

Trentino - Orso M49 catturato e fuggito. “Se si avvicina alle case - i forestali possono abbatterlo” : “Se M49 si avvicinerà a zone abitate, i forestali hanno l’autorizzazione ad abbatterlo”. Il governatore del Trentino Maurizio Fugatti torna sul caso dell’orso bruno, ritenuto responsabile dell’80% dei danni causati dai grandi carnivori nella provincia nel 2019. È stato catturato la scorsa notte nella zona della val Rendena su ordine della Provincia di Trento, ma è riuscito a scappare dal Centro Casteller, a sud della città, ...

Catturato nella notte! L'Orso M49 riesce subito a scappare scavalcando un muro elettrificato : L'orso M49, il più ricercato del Trentino e colpito da un’ordinanza di cattura firmata dalla Provincia di Trento, è stato individuato e Catturato la scorsa notte nella zona della val Rendena, ma dopo essere stato rinchiuso nel Centro Casteller, a sud di Trento, l’animale è riuscito a scappare scavalcando un muro elettrificato. A darne notizia è stato, questa mattina, il governatore del Trentino, Maurizio Fugatti. “Se M49 si avvicinerà alle zone ...

Trento - firmata l'ordinanza : l'Orso M49 verrà catturato e vivrà in un recinto : Nonostante la contrarietà del ministro dell'Ambiente Costa, la Provincia autonoma procede come previsto: il presidente ha firmato l'ordine di cattura

L’Orso M49 non si tocca (per ora) - parola di ministro Costa : perché c’è chi vuole catturarlo : L'orso M49 non si tocca, niente cattura e niente abbattimento. Il ministro Sergio Costa fa chiarezza sulla situazione relativa all'orso M49 che il presidente della Presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, vorrebbe catturare. Capiamo insieme cosa sta succedendo e quale potrebbe essere il destino dell'orso M49.Continua a leggere

Il caso dell’Orso M49 - presidente Trentino : “Fa troppi danni - verrà catturato”. Il ministro Costa : “L’ordine non è valido” : Un orso bruno di tre anni, chiamato M49, sta causando diversi danni in Trentino. Motivo per cui il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha ordinato la sua cattura, scatenando le proteste di diverse associazioni animaliste. Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, ha risposto al presidente Fugatti che l’ordine di cattura non è valido: “non può farlo”, in quanto è necessaria una valutazione ...