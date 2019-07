Ong: migranti in container a Mentone

Ogni notte deivengono rinchiusi in alcuni, al posto di frontiera di, in Francia, prima del loro rimpatrio in Italia. La "detenzione arbitraria" l'ha denunciata l'Ong francese Médecins du Monde alla procura di Nizza. "Queste persone vengono bloccate in 15mq senza mobili e senza cibo",scrive l'Ong che ha raccolto varie testimonianze: un 17enne nigeriano rinchiuso per 10 ore con altri adulti in condizioni orribili con servizi igienici inutilizzabili". Tra gli altri 'detenuti' ivoriani e senegalesi.(Di martedì 16 luglio 2019)