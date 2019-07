Ong e sgomberi | Orfini contro Salvini | ' È la sua Italia | si criminalizzano i poveri'

Blastingnews

(Di martedì 16 luglio 2019) Matteosi fa interprete di un pensiero del Partito Democratico, da cui trasuda 'scarsa simpatia' per Matteo. Non potrebbe essere altrimenti dato che il ministro, in questo momento, si è guadagnato una larga fetta di consenso mettendo in pratica politiche che risultano radicalmente diverse da quelle che la filosofia 'dem' contempla. La gestione, ad esempio, dei flussi dei migranti e i porti chiusi alle Ong rappresentano un evidente motivo di frizione. Una battaglia per la qualesi è schierato in prima linea finendo addirittura per salire a bordo della Sea Watch pur di manifestare la propria vicinanza nei confronti delle organizzazioni non governative. Nelle ultime ore il deputato del Partito Democratico è stato l'autore di due post che manifestano il suo dissenso nei confronti del ministro dell'Interno. Il primo riguardava ancora una volta l'immigrazione, l'altro, ...

Gabbiano1951 : Salvini ha dei nemici predestinati da combattere così da farne oggetto di campagna elettorale. Le ong e i rom. Ades… - DeluganGiorgio : RT @assurdistan: In Sicilia basta uscire di casa per essere falciati e uccisi. Ma i poliziotti li usano per gli sgomberi di civili inermi,… - MariaIron1 : @matteosalvinimi Quando non ci sono ong da attaccare,inizi con gli sgomberi o pulizia etnica, per me soffri di qualche forma bipolare. -