OnePlus 7 Pro sfida Huawei P30 Pro | qual è il miglior top di gamma cinese?

OnePlus lancia una nuova promozione per gli appassionati di gaming - in Cina : OnePlus ha stretto una collaborazione con Flydigi, produttore di accessori per il gaming, volta ad offrire ai suoi clienti una promozione a tempo limitato L'articolo OnePlus lancia una nuova promozione per gli appassionati di gaming, in Cina proviene da TuttoAndroid.

Le componenti di OnePlus 7 Pro costano 100 dollari in meno di quelle di Samsung Galaxy S10+ : OnePlus 7 Pro è lo smartphone più performante tra quelli lanciati sino ad oggi dal produttore, così come il più caro. Ma quanto costano le sue componenti? L'articolo Le componenti di OnePlus 7 Pro costano 100 dollari in meno di quelle di Samsung Galaxy S10+ proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 Pro prende la vetta della classifica di AnTuTu di giugno - ma la lotta è serrata : OnePlus 7 Pro si conferma in cima alla classifica Global di AnTuTu di giugno 2019, ma diversi smartphone Android lo tallonano da vicino. Andiamo a scoprire la top 10 di questo mese. L'articolo OnePlus 7 Pro prende la vetta della classifica di AnTuTu di giugno, ma la lotta è serrata proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 Pro e Bullets Wireless 2 sono i premi del nuovo concorso fotografico OnePlus : OnePlus lancia il concorso fotografico #OnePlusGoExplore e mette in palio un paio di cuffie Bullets Wireless 2 alla settimana e un OnePlus 7 Pro come premio finale: ecco come partecipare. L'articolo OnePlus 7 Pro e Bullets Wireless 2 sono i premi del nuovo concorso fotografico OnePlus proviene da TuttoAndroid.

Alcuni OnePlus 7 Pro “muoiono” improvvisamente - ma c’è una soluzione temporanea in attesa del fix : Si sono moltiplicate le segnalazioni da parte di Alcuni possessori di OnePlus 7 Pro che hanno assistito alla morte del proprio smartphone L'articolo Alcuni OnePlus 7 Pro “muoiono” improvvisamente, ma c’è una soluzione temporanea in attesa del fix proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 Pro si aggiorna a OxygenOS 9.5.9 con le patch di giugno e tante novità : OnePlus ha annunciato sul forum ufficiale del produttore cinese il rilascio dell'aggiornamento alla OxygenOS 9.5.9 per OnePlus 7 Pro. Ecco cosa cambia L'articolo OnePlus 7 Pro si aggiorna a OxygenOS 9.5.9 con le patch di giugno e tante novità proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 Pro 5G riceve la OxygenOS 9.5.5 con tante novità per la fotocamera : OnePlus 7 Pro 5G sta ricevendo l'aggiornamento alla OxygenOS 9.5.5 con tanti miglioramenti per la fotocamera, le patch di sicurezza e miglioramenti vari. L'articolo OnePlus 7 Pro 5G riceve la OxygenOS 9.5.5 con tante novità per la fotocamera proviene da TuttoAndroid.

NotifyBuddy risolve il problema della mancanza del LED di notifica su OnePlus 6T : Uno sviluppatore di XDA ha realizzato un'applicazione che simula il LED di notifica su OnePlus 6T. L'articolo NotifyBuddy risolve il problema della mancanza del LED di notifica su OnePlus 6T proviene da TuttoAndroid.

