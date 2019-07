Nuovi film Marvel | gli indizi arrivano dalle pagine Facebook fantasma

wired

(Di martedì 16 luglio 2019) Manca poco all’inizio del San Diego Comic-Con: una delle più grandi manifestazioni al mondo per quanto riguarda fumetti, supereroi, videogiochi e quant’altro è molto attesa quest’anno per via delle rivelazioni che potrebbe portare con sé. In particolare il panel diStudios, previsto per il prossimo 20 luglio, sta tenendo i fan col fiato sospeso per l’ipotesi che proprio in quell’occasione potrebbero essere rivelati i dettagli ufficiali suiche faranno parte della fase 4 delCinematic Universe, ora che il capitolo precedente è stato definitivamente chiuso con Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home. Ma alcunipotrebbero già giungere però in modo inaspettato. Alcuni siti americani come ComicBook e Inverse, infatti, hanno fatto una ricerca su quelle che sono le cosiddette, ovvero quei domini che vengono ...

Super__Marti : @CesnaBlancic08 Si avevo letto!! Non so se ridere o piangere ?? ma inventarsi nuovi film no? - cinemaniaco_fb : ?????????????? La casa che ha ispirato The Conjuring è ancora infestata: parlano i nuovi proprietari… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Hill House 2: Oliver Jackson-Cohen ritornerà anche nei nuovi episodi -