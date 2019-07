Nuova occasione per il Huawei P20 Lite con EMUI 9 1 | aggiornamento 147 migliorativo?

optimaitalia

(Di martedì 16 luglio 2019)P20riceve in queste ore un nuovo. Il firmware è siglato ANE-LX1 9.1.0.147 ed è sempre basato sull'interfaccia9.1, arrivata a sorpresa per questo device nel mese di giugno. Si tratta naturalmente di unminore ma non sono poche le speranze rivolte alla release per chi, con l'update in questione, ha più di qualche problemino. L'147 per ilP20ha fatto la sua prima apparizione in Europa in questo 16 luglio, come pure riportato dal sitoBlog. Per il rilascio italiano potremmo attendere qualche giorno in più ma l'update di certo non mancherà. Il peso complessivo del pacchetto è pari a 219 MB, giustificabili con l'integrazione della patch di sicurezza del mese di giugno (e purtroppo non quella di luglio) con una serie di vulnerabilità di alta, media e bassa gravità risolte. Parliamo solo di maggiore ...

