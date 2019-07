Nuoto sincronizzato | Mondiali Gwangju 2019 | la Russia trionfa nel tecnico a squadre

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 16 luglio - Paltrinieri - Sanzullo e Batki a Tokyo 2020! Vince il Setterosa! Italia quinta nel sincronizzato : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa importante giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). La notte Italiana sarà scossa dalla 10 km di Gregorio Paltrinieri che andrà a caccia di una medaglia e del pass olimpico. Greg sarà l’osservato speciale in una gara dove gli avversari non mancheranno di certo. Per il carpigiano riuscire a prevalere non sarà affatto facile ma lui, animato dal solito spirito della ...

13.13: Si chiude qui la quinta giornata di gare per il Nuoto sincronizzato con un quino e un sesto posto di valore per le azzurre e con la solita doppietta russa di ori. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani notte per il libero delle squadre 13.11: Russia oro, Cina argento, Ucraina bronzo: questo il podio del team tecnico. Italia quinta. Russia e Cina sono qualificate per Tokyo

Mondiali Nuoto 2019 – Cosa mettono nei capelli le atlete del Nuoto sincronizzato? La miscela per un’acconciatura perfetta : Cosa mettono ai capelli le sincronette per rendere la loro acconciatura impeccabile durante le gare di nuoto sincronizzato? Tutto quello che c’è da sapere sulla particolare miscela Sono in corso a Gwangju i Mondiali di nuoto 2019: gli atleti di tutto il mondo si sfidano nelle vasche della Corea del Sud in tutte le discipline acquatiche, regalando emozioni pure e tantissimo spettacolo. In attesa di vedere in vasca gli atleti del ...

13.00: La riprova si avrà subito perchè in vasca ci sono le spagnole, seste dopo le qualificazioni 12.58: L'Italia si inserisce in quarta posizione con il punteggio di 91.0411 (Execution 27.600, Impression 27.500, Elements 35.9411). Un miglioramento sensibile per la squadera italiana che sfonda il muro dei 91 e dovrebbe riuscire a difendere il quinto posto finale delle

12.48: Tocca alla Russia che si appresta a vincere l'ennesimo titolo iridato 12.46: Le giapponesi sono dietro e scendono dal podio! La squadra nipponica totalizza un punteggio di 927207 (Execution 27.900, Impression 28.000, Elements 36.8207). Non basta il miglioramento di due decimi per ribaltare la situazione. Fa festa l'Ucraina 12.41: In vasca subito il Giappone per capire come

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 - Cerruti : “Soddisfatte per come abbiamo nuotato” - Ferro : “La medaglia di ieri ci ha dato tanta energia” : Dopo la storica medaglia d’argento ottenuta nell’highlight routine insieme alle compagne di squadra, Linda Cerruti e Costanza Ferro sono tornate in gare oggi ai Mondiali di Nuoto sincronizzato di Gwangju (Corea del Sud), chiudendo al sesto posto i preliminari della routine “free”. Le azzurre hanno realizzato 90.4667 punti e cercheranno di migliorarsi nella finale di giovedì 18 luglio. Una prestazione positiva, ma un punteggio non del tutto ...

Mondiali di Nuoto sincronizzato 2019 – Cerruti e Ferro in finale nella routine ‘free’ del duo - azzurre seste nei preliminari : Sesta posizione per la coppia azzurra nei preliminari della routine ‘free’ del duo, il 18 luglio in programma la finale Obiettivo centrato per Linda Cerruti e Costanza Ferro, le due sincronette italiane hanno staccato il pass per la finale della routine ‘free’ del duo, ottenendo la sesta posizione nei preliminari. AFP/LaPresse Esibizione molto emozionante quella delle azzurre sulle note di ‘Halloween Horror ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Linda Cerruti e Costanza Ferro seste nei preliminari del duo libero. Russia in vetta : Quinta giornata di gare allo Yeomju Gymnasium di Gwangju (Corea del Sud), valida per i Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato. A partire dalle ore 04.00 italiane (le 11.00 locali) hanno preso il via i preliminari della routine “free” del duo. 45 le coppie presenti, ivi comprese le italiane Linda Cerruti e Costanza Ferro. Accompagnate da “Halloween Horror Scary Sounds and Music di Ultimate Horror Sound“, le azzurre hanno ...

08.15: Appuntamento Alle ore 12.00 italiane per la finale del team tecnico dove l'Italia punta alla top-5. Un saluto dalla redazione di OA Sport 08.13: 63.3333 per Macao che conclude al 45° posto questi preliminari del duo libero. Dunque le squadre qualificate per la finale del duo libero saranno: Russia, Cina, Ucraina, Giappone, Spagna, Italia, Canada, Grecia, Austria, Francia, Messico

08.07: Il Canada termina la propria prova alle spalle delle azzurre, con il punteggio di 89.6000. Pertanto le azzurre termineranno questi preliminari in sesta posizione visto che ora in vasca c'è Macao (ultima compagine) e non dovrebbe rappresentare un problema 08.03: 75.9000 per la coppia della Serbia (29° posto) e niente finale per loro nel duo libero. Penultima coppia a scendere in

08.00: La coppia uzbeka si posiziona in 21esima posizione (77.7000). Mancano 3 coppie al termine di questi preliminari del duo libero. E' il momento della Serbia 07.54: 31esima posizione per il Cile (74.3333) nella graduatoria complessiva dei preliminari del duo libero. Ora in vasca l'Uzbekistan 07.48: 28esima piazza per il Portogallo con 75.6333 nella graduatoria complessiva dei

Il programma delle gare di domani Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Mondiali di Nuoto sincronizzato a Gwangju. Al Yeomju Gymnasium previsto ancora grande spettacolo, grazie ai preliminari del duo libero e della finale della routine tecnica della prova a squadre. Alle ore 04.00 italiane vedremo all'opera Linda Cerruti e Costanza Ferro, in cerca di

Nuoto sincronizzato - Flamini e Minisini d'argento ai mondiali : Manila Flamini e Giorgio Minisini hanno vinto la medaglia d'argento nel duo misto tecnico ai mondiali di Nuoto sincronizzato di Gwangju.

Nuoto sincronizzato : Minisini/Flamini e lo spettacolo del duo misto. La specialità merita i Giochi Olimpici : Oggi, il Yeomju Gymnasium di Gwangju, Corea del Sud, sede dei Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato, si è tinto d’azzurro grazie ai due argenti del duo misto tecnico e della routine highlight dell’Italia. In particolare la prestazione di Giorgio Minsini e Manila Flamini, come anche quelle delle restanti coppie in gara, ha regalato una grande show. Giorgio e Manila, accompagnati dalle musiche di Michele Braga, hanno rappresentato uno ...