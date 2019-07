Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 | Linda Cerruti e Costanza Ferro seste nei preliminari

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Cerruti/Ferro seste nei preliminari del duo libero. Alle 12.00 la finale del team tecnico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.15: Appuntamento Alle ore 12.00 italiane per la finale del team tecnico dove l’Italia punta alla top-5. Un saluto dalla redazione di OA Sport 08.13: 63.3333 per Macao che conclude al 45° posto questi preliminari del duo libero. Dunque le squadre qualificate per la finale del duo libero saranno: Russia, Cina, Ucraina, Giappone, Spagna, Italia, Canada, Grecia, Austria, Francia, Messico ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia punta in alto con la squadra ed il duo libero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle gare di domani Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Mondiali di Nuoto sincronizzato a Gwangju. Al Yeomju Gymnasium previsto ancora grande spettacolo, grazie ai preliminari del duo libero e della finale della routine tecnica della prova a squadre. Alle ore 04.00 italiane vedremo all’opera Linda Cerruti e Costanza Ferro, in cerca di ...

Nuoto sincronizzato - Flamini e Minisini d'argento ai mondiali : Manila Flamini e Giorgio Minisini hanno vinto la medaglia d'argento nel duo misto tecnico ai mondiali di Nuoto sincronizzato di Gwangju.

Nuoto sincronizzato : Minisini/Flamini e lo spettacolo del duo misto. La specialità merita i Giochi Olimpici : Oggi, il Yeomju Gymnasium di Gwangju, Corea del Sud, sede dei Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato, si è tinto d’azzurro grazie ai due argenti del duo misto tecnico e della routine highlight dell’Italia. In particolare la prestazione di Giorgio Minsini e Manila Flamini, come anche quelle delle restanti coppie in gara, ha regalato una grande show. Giorgio e Manila, accompagnati dalle musiche di Michele Braga, hanno rappresentato uno ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di martedì 16 luglio. Tutti gli italiani in gara : Domani, martedì 16 luglio, continueremo a godere dello spettacolo dei Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato a Gwangju (Corea del Sud). Al Yeomju Gymnasium godremo di un grande spettacolo, grazie ai preliminari del duo libero e della finale della routine tecnica della prova a squadre. Alle ore 04.00 italiane vedremo all’opera Linda Cerruti e Costanza Ferro, in cerca di soddisfazione, mentre l’Italia cercherà un piazzamento nella top-5 ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : due argenti dal sincronizzato - dominio del Settebello! Cina domatrice nei tuffi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con i tuffi alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino sincro femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del solo libero. tuffi e Nuoto sincronizzato si alterneranno ancora alle luci dell’alba italiana con i preliminari della piattaforma sincro maschile, seguita dalla finale del sincro 3 ...

Mondiali di Nuoto sincronizzato 2019 – Inattesa medaglia d’argento per l’Italia - azzurre seconde nell’highlight routine : Primo podio mondiale per l’Italia a squadre a Gwangju, le azzurre dell’highlight routine si piazzano al secondo posto dietro l’Ucraina Una medaglia tanto Inattesa quanto spettacolare, ottenuta dalle sincronette dell’highlight routine, riuscite ad ottenere un argento davvero prezioso. Primo podio a squadre per la nazionale italiana ai Mondiali di nuoto sincronizzato di Gwangju, che si piazza alle spalle ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Italia e l’ARGENTO inedito nell’highlight. Grande prova delle azzurre a Gwangju : La medaglia d’argento della novità, la medaglia d’argento tanto attesa. Arriva dall’inedita finale dell’highlight routine il primo podio mondiale per l’Italia a squadre nella rassegna iridata 2019 di Nuoto sincronizzato. A Gwangju, Corea del Sud, in una specialità non olimpica che vedeva l’assenza di Russia, Cina e Giappone, la compagine tricolore ha saputo cogliere l’occasione, concedendo il bis dopo ...