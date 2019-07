Nuoto | Medagliere Mondiali Gwangju 2019 | Italia sesta con due argenti ed un bronzo

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Italia quinta con gli USA con due argenti ed un bronzo : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Cina in fuga su Russia e Ungheria. Italia ottava con l’argento di Minisini-Flamini : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Cina in fuga su Russia e Ungheria. Italia undicesima : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Cina in fuga su Russia e Ungheria. Italia nona : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Cina al comando davanti alla Russia. Italia nona : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Cina al comando davanti alla Russia : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : primi ori a Ungheria e Cina : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : primo oro all’Ungheria : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. ORO Folorunso nei 400 metri ostacoli - argento Caponi nel Nuoto - bronzo Flecca nel taekwondo! Italia scatenata nel medagliere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL medagliere DELLE Universiadi 19.12 nuoto – Prossima finale odierna la 4×100 mista donne, quindi toccherà alla 4×100 mista uomini 19.10 ATLETICA – I 1500 metri uomini sono stati vinti dal polacco Rozmys in 3:53.67, argento per il ceco Jan Fris in 3:53.95, terzo il finlandese Joonas Rinne in 3:54.02 19.09 nuoto – Meitz vince in 4.05.80, Caponi 4:10.53, Schmidt ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 maggio. Bronzo per Flecca nel taekwondo! Bene gli azzurri nel Nuoto - prosegue la scalata nel medagliere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL medagliere DELLE Universiadi 16:31 TEAKWONDO – Bronzo per Antonio Flecca! L’italiano perde la semifinale 10-11 contro Tumenbayar Molom. 16:27 ARCO – Nulla da fare, l’australiana Maxworthy batte l’azzurra 6-2 grazie al successo nel quarto round per 26-25. 16:21 ARCO – Reazione di Rebagliati che riapre la sfida vincendo il terzo round 25-24. 16:16 ARCO ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 maggio. Flecca in semifinale nel taekwondo - fuori Rotolo. Bene gli azzurri nel Nuoto - prosegue la scalata nel medagliere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL medagliere DELLE Universiadi 14.25 taekwondo – Categoria -58kg uomini: quasi nello stesso istante però termina anche il match di Antonio Flecca che va in semifinale! 18-16 contro il giapponese Seiya Higashijima. 14.20 taekwondo – Categoria -67kg donne: Daniela Rotolo non supera i quarti di finale, arrendendosi al Golden Round contro Yu-Kuan Chuang (TPE) dopo il 3-3 ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 maggio. Bene l’Italia nel taekwondo e nel Nuoto. Prosegue la scalata nel medagliere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL medagliere DELLE Universiadi 14.10 ARCO – Tra poco il via del ricurvo maschile, Matteo Santi se la vedrà nei 32esimi di finale contro il coreano Yubin Nam 13.55 TENNIS – A breve scenderanno in campo anche la filippina Hanna Geline Dela Cruz contro l’argentina Rocio Merlo, ottavi di finale del torneo femminile. 13.47 PALLANUOTO – Per il torneo maschile invece la sfida ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. Italia per scalare il medagliere. Caponi e Matteazzi in finale nel Nuoto - Cestonaro e Lanciano avanti nel triplo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 10.49 nuoto – Italia nella quarta di cinque batterie della 4×100 mista con Turchi, Poggio, Razzetti e Vendrame 10.47 nuoto – Italia in finale con il quarto tempo nella 4×100 mista: 4’06″07. In finale ci sono Usa, Australia, Canada, Italia, Giappone, Germania, Russia e Gran Bretagna 10.42 ATLETICA – In corso di svolgimento ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. Italia per scalare il medagliere. Caponi e Matteazzi in finale nel Nuoto - Bogliolo e Taini ok nei 100 hs : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 10.30 nuoto – Questi i finalisti dei 400 misti uomini: Grieshop (Usa), Ikari (Jpn), Stupin (Rus), Matteazzi (Ita), Paulsson (Swe), Stewart (Usa), Smith (Aus), Szaranek (Gbr) 10.28 nuoto – Pier Andrea Matteazzi è in finale! L’azzurro chiude l’ultima batteria con il crono di 4’18″18 che gli vale il quarto posto nella graduatoria ...