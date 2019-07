Nuoto di fondo | Mondiali 2019 | Stefano Morini | “Paltrinieri ha dato il massimo | dovrà

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 - Mario Sanzullo : “È il giorno più bello della mia vita - corono il sogno di partecipare alle Olimpiadi” : Grandissima gioia per Mario Sanzullo al termine della 10 km di fondo ai Mondiali di Nuoto di Gwangju (Corea del Sud), in cui ha centrato la qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020, grazie al nono posto. Un risultato davvero straordinario per il 26enne di Massa di Somma, che con una gara controllata e un finale a tutta riesce a centrare il pass per la prossima rassegna a cinque cerchi. Queste le parole dell’azzurro, riportate dalla FIN: “Ho ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 - Gregorio Paltrinieri : “Un buon risultato - l’importante era la qualificazione alle Olimpiadi. L’anno prossimo me la giocherò” : Gregorio Patrinieri ha chiuso al sesto posto la 10 km di fondo ai Mondiali di Nuoto di Gwangju (Corea del Sud) al termine di una gara durissima, in cui ha provato a fare la differenza nella prima parte e ha saputo poi gestire al meglio il momento di difficoltà nell’ultimo giro. Il 24enne di Carpi non è riuscito quindi a centrare la medaglia, ma grazie alla sua grande esperienza e ad una bella reazione nel finale, ottiene il pass per le Olimpiadi ...

Nuoto - azzurri fondo qualificati Giochi : 05.10 Niente da fare per i due azzurri impegnati nella 10 chilometri in acque libere ai mondiali di Nuoto di Gwangju, in Corea del Sud. Gregorio Paltrinieri ha chiuso al sesto posto, mentre Mario Sanzullo solo nono. Piazzamenti che consentono comunque ai due italiani di qualificarsi per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : gara di testa per Gregorio Paltrinieri nella 10 km : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1,51: Paltrinieri aumenta il ritmo in modo costante e sembra solo Burnell in grado di resistere al ritmo del modenese al momento 1.48: La prima accelerazione di Paltrinieri arriva a metà del lato lungo del terzo giro! L’azzurro prende decisamente la testa della gara e allunga ulteriormente il gruppo alle sue spalle 1.46: Alla fine del lato corto è ancora Burrell a tenere la testa della ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : Gregorio Paltrinieri scopre se stesso nella 10 km. Sanzullo per la top10 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della 10 km di Nuoto di fondo (16 luglio) – La presentazione della 10 km di Nuoto di fondo (16 luglio) – Il medagliere dei Mondiali Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 10 km di Nuoto di fondo maschile dei Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud). Ci si giocano i canonici tre gradini del podio ma anche il pass alle Olimpiadi 2020 a Tokyo: solo i primi 10 ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : Paltrinieri a caccia di soddisfazioni e di Tokyo 2020. 10 km di alta qualità : 16 luglio ore 01.00 italiane: è questo il giorno e l’orario della tanto attesa 10 km dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Ci si giocano i canonici tre gradini del podio ma anche il pass alle Olimpiadi 2020 a Tokyo: solo i primi 10 potranno fregiarsi dei Cinque Cerchi. Per questo nelle acque libere asiatiche il livello di questa gara sarà molto alto e c’è da aspettarsi schiuma bianca all’arrivo. Non è certo un ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di martedì 16 luglio. Tutti gli italiani in gara : Al termine della giornata di pausa è tempo di ritornare in acqua per il Nuoto di fondo di questi Mondiali delle discipline acquatiche 2019 in corso a Gwangju in Corea del Sud, con il programma che vede l’attesissima 10km maschile che scatterà all’1 italiana di questa notte e dove il nostro Gregorio Paltrinieri si giocherà la qualificazione a Tokyo 2020. La tensione è tanta, il nuotatore emiliano vuole cullare il sogno di poter ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019. Gregorio Paltrinieri e il progetto fondo : è il D-Day : Ci siamo, dunque. La sfida senza ritorno è arrivata: Gregorio Paltrinieri è già nella leggenda del Nuoto e dello sport italiano: ha vinto e rivinto praticamente tutto, due titoli Mondiali, uno olimpico, gli Europei e, dopo Budapest 2017 aveva bisogno di nuovi stimoli da trovare in un suo vecchio pallino: le acque libere. Il primo da convincere in questa nuova avventura è stato il tecnico di Paltrinieri, Stefano Morini che finge di ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Rachele Bruni stacca il pass nel Nuoto di fondo : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Nuoto di fondo Mondiali 2019 - Rachele Bruni : “Felice per il bronzo - a Tokyo 2020 voglio giocarmi l’oro” : Sorride, e ne ha ben donde, Rachele Bruni, dopo la medaglia di bronzo conquistata nella 10 chilometri di fondo ai Mondiali di Nuoto 2019 di Gwangju in Corea del Sud. Le sue parole al termine dell’impresa confermano la sua soddisfazione. “Finalmente è arrivata la medaglia ai Mondiali – racconta Bruni al sito della FederNuoto – Gli ultimi 200 metri sono stati una vera battaglia, con tante atlete imbottigliate. Era dal 2011 ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : Rachele Bruni si tinge di BRONZO nella 10 km e vola a Tokyo! Vince la cinese Xin - Bridi tredicesima : Un lampo di BRONZO scuote la notte italiana. E’ Rachele Bruni a regalarci la prima emozione dalle acque sudcoreane di Gwangju nella 10 km di Nuoto di fondo femminile di questi Mondiali 2019. La toscana, argento olimpico a Rio 2016, ha colto una importante e prestigiosa terza posizione nella prova odierna, al termine di una gara molto combattuta e con un arrivo serrato. In una vera e propria volata di stampo ciclistico, infatti, ha prevalso ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 10 km femminile. Arianna Bridi e Rachele Bruni nel gruppo di testa a metà gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.10: Si allunga e si assottiglia il gruppo. Le azzurre forse al momento sono un po’ indietro ma sembrano in controllo 2.10: Al sesto km Grangeon sempre davanti: Bridi è decima a 7″, non scatta il chip di Bridi ma l’azzurra è lì, vicina alla compagna 2.06: Al km 5.8 Bridi risale al sesto posto a 3″ dalla Grangeon, mentre Bruni è più indietro, a una decina di secondi ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 10 km femminile. Partenza lenta per Arianna Bridi e Rachele Bruni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.58: Grangeon in testa a metà gara dopo il rifornimento. Bridi risale la china e anche Bruni. La prima azzurra è a 8″ dalla testa, la seconda a 12″ 1.54: La statunitense Andersson sembra prendere decisamente il comando delle operazioni. Van Rouwendaal si vede nelle prime posizioni del gruppo 1.50: Al km 4.3 in testa c’è Wunram davanti a Anderson. Bridi a 13″, Bruni a ...