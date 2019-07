oasport

(Di martedì 16 luglio 2019)Patrinieri ha chiuso al sesto posto la 10 km diaididi Gwangju (Corea del Sud) al termine di una gara durissima, in cui ha provato a fare la differenza nella prima parte e ha saputo poi gestire al meglio il momento di difficoltà nell’ultimo giro. Il 24enne di Carpi non è riuscito quindi a centrare la medaglia, ma grazie alla sua grande esperienza e ad una bella reazione nel finale, ottiene il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, che era poi l’obiettivo principale di questa gara. Nelle dichiarazioni a caldo l’azzurro ha analizzato così la sua prova: “È stata dura, soprattutto nell’ultimo chilometro perché ero un po’ più cotto del normale dopo essere stato in testa per lunghi tratti. Pensavo di riuscire ad essere più veloce nella fase centrale, ma Wellbrock e Rasovszky non si sono mai staccati da me e mi sono trovato spesso davanti. A quel punto ...

OA_Sport : Nuoto di fondo, Mondiali 2019, Gregorio Paltrinieri: “Un buon risultato, l’importante era la qualificazione alle Ol… - MacoPorcaro : RT @LiaCapizzi: 2) Bravissimo Mario Sanzullo. Il napoletano arriva nono e strappa il pass olimpico pure lui. E' comunque un successo per l… - zazoomblog : LIVE Nuoto di fondo Mondiali 2019 in DIRETTA: Gregorio Paltrinieri scopre se stesso nella 10 km. Sanzullo per la to… -